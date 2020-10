Kremeľ odmieta tvrdenie, že za pokusom o Navaľného otravu je Putin

Moskva 1. októbra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že s lídrom ruskej opozície Alexejom Navaľným pracujú "špecialisti CIA". Peskov to uviedol v reakcii na rozhovor, ktorý Navaľnyj poskytol najnovšiemu vydaniu nemeckého spravodajského magazínu Der Spiegel. Navaľnyj v ňom okrem iného povedal, že za pokusom o jeho otrávenie je ruský prezident Vladimir Putin. Peskov toto obvinenie označil za "ničím nepodložené a neprijateľné".



Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin medzičasom označil Navaľného za podliaka a vyhlásil, že "Putin mu zachránil život". Zároveň tiež tohto opozičného politika obvinil z toho, že pracuje pre západné tajné služby.



V podobnom duchu sa vyjadril aj Peskov, keď na brífingu podľa denníka Kommersant uviedol, že Kremeľ má informácie o spolupráci Navaľného so západnými krajinami.



"Môžem dokonca povedať konkrétne - v súčasnosti s ním pracujú odborníci z americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA)," uviedol. Ďalej spresnil, že to "nie pacient pracuje so západnými tajnými službami, ale západné tajné služby spolupracujú s ním. Tak to bude korektnejšie."



Volodin podľa vyhlásenia na webe Štátnej dumy vyhlásil, že "Navaľného v Rusku zachraňovali všetci - od pilotov a lekárov až po prezidenta".



"Navaľnyj je nehanebník a ničomník. Putin mu zachránil život. Ak to, čo sa mu stalo, zorganizovali tajné služby západných štátov, potom jeho vyjadrenie zapadá do tejto logiky. A potom podobné vyhlásenia môže robiť iba nepoctivý človek," píše sa vo Volodinovom vyhlásení.



Volodin poukázal na to, že nemecký parlament sa nechystá vytvoriť pracovnú skupinu s predstaviteľmi Štátnej dumy, aby sa prešetrila kauza Navaľného. Pripomenul tiež, že Rusko zatiaľ bezvýsledne žiadalo od Nemecka výsledky vyšetrení Navaľného urobené nemeckými lekármi.



Podľa Volodina táto situácia dokazuje, že "všetko bolo zinscenované zahraničím" s cieľom vytvoriť v Rusku napätie v čase vyhodnocovania výsledkov prezidentských volieb v Bielorusku, "zablokovať našu krajinu a nedovoliť nám chrániť suverenitu" štátu spoločného zväzu. Volodin uzavrel, že "tí, ktorí sa chceli zmocniť Bieloruska", neuspeli.



Nemecký spravodajský magazín Der Spiegel priniesol vo štvrtok veľký rozhovor s Navaľným. Ruský politik v ňom vyjadril názor, že na jeho otrave sa podieľal ruský prezident. V rozhovore zároveň potvrdil svoj úmysel vrátiť sa do Ruska.



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia.



O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa do tohto utorka liečil v berlínskej klinike Charité.