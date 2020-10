Kremeľ odmieta účasť na hackerských útokoch olympijských hier 2018

Moskva 20. októbra (TASR) – Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že Rusko a jeho tajné služby nikdy nepodnikli žiadne hackerské útoky, a už vôbec nie proti objektom využívaným počas zimnej olympiády v Južnej Kórei. Peskov takto podľa agentúry Interfax komentoval obvinenia Británie a USA na adresu šiestich Rusov, ktorých označili za zamestnancov (ruskej vojenskej rozviedky) GRU.



Podľa amerického ministerstva spravodlivosti sa šiesti bývalí príslušníci špecializovanej jednotky ruskej vojenskej rozviedky GRU prostredníctvom kybernetických útokov pokúsili narušiť priebeh volieb vo Francúzsku a zimných olympijských hier v Južnej Kórei.



Útok na objekty spojené s touto olympiádou mal byť odvetou za rozhodnutie, že ruskí športovci mali pre dopingový škandál zákaz reprezentovať svoju krajinu pod jej vlajkou. Hackeri okrem toho chceli zaútočiť aj na americké nemocnice a podniky. Ku všetkým spomínaným útokom malo dôjsť v rokoch 2015-2019.



Britské ministerstvo zahraničných vecí zase uviedlo, že ruské kybernetické útoky sa zameriavali aj na neuskutočnené olympijské hry 2020, rovnako ako aj paralympijské hry v Južnej Kórei.



Obvinenie vznesené v USA sa však netýka zasahovania do amerických volieb v roku 2016, hoci obvinení sú súčasťou rovnakej jednotky GRU, ktorá podľa prokuratúry do týchto volieb zasahovala.



Peskov v utorok potvrdil, že Kremeľ má príslušné informácie o tejto veci. V mene svojej krajiny vyjadril ľútosť nad tendenciou, že Rusko a ruskí predstavitelia, ruské tajné služby, sú už obviňované všetkými a za všetko. Označil to za "recidívu besnej rusofóbie, ktorá nemá nič spoločné s realitou".