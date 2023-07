Kremeľ odmieta vinu za poškodenie katedrály v Odese

Moskva 24. júla (TASR) - Kremeľ v pondelok poprel, že by ruská armáda cez víkend cielila svoj útok na pravoslávnu katedrálu v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa. Moskva vinu za poškodenie chrámu zvalila na ukrajinskú protivzdušnú obranu, dôkazy však neposkytla. TASR prevzala správu z agentúry AFP a britského denníka The Guardian.



"Opakovane sme vyhlásili a môžeme zopakovať, že my, naše ozbrojené sily, nikdy neútočíme na objekty civilnej infraštruktúry, obzvlášť nie na katedrály, kostoly, alebo podobné objekty," povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Tvrdenie, že za útokom stojí Rusko, označil za "absolútnu lož".



Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že ruská armáda na Odesu v noci odpálila 19 rakiet rôzneho druhu z pevniny, vzduchu i mora v ďalšej vlne útokov na toto historické mesto po tom, čo Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody.



Útoky v Odese poškodili Chrám Premenenia Pána, patriaci ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Spod trosiek sa však podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patrónkou Odesy, uviedli tamojšie úrady.



Gubenátor Odeskej oblasti Oleh Kiper tvrdí, že ruskými útokmi bolo v prístavnom meste Odesa poškodených najmenej 25 historických pamiatok.