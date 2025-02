Kremeľ odmieta výmenu okupovaného územia s Ukrajinou

Moskva 12. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu odmietol výmenu okupovaného územia s Ukrajinou v rámci akejkoľvek mierovej dohody. Reagoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v rozhovore pre britský denník The Guardian zverejnenom v utorok pripustil, že pri mierových rokovaniach môže Kyjev pristúpiť k výmene územia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Toto je nemožné. Rusko nikdy nediskutovalo a ani nebude diskutovať o výmene svojho územia," povedal Peskov novinárom. Dodal, že ukrajinské jednotky budú vyhnané z ruského územia. "Všetci, ktorí nebudú zničení, budú vyhnaní," vyhlásil hovorca Kremľa.



Zelenskyj v rozhovore uviedol, že ak sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí dostať Ukrajinu a Rusko za rokovací stôl, ukrajinský prezident plánuje ponúknuť Rusku výmenu územia. Ukrajina by sa v tomto prípade vzdala teritórií, ktoré ovláda v ruskej Kurskej oblasti.



"Vymeníme jedno územie za druhé," povedal s tým, že nevie, ktorú časť územia okupovaného Ruskom bude Ukrajina žiadať späť. "Neviem, uvidíme. Všetky naše územia sú dôležité, nemáme prioritu," povedal.



Prezident USA počas svojej kampane opakovane sľuboval rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, ale o tom, ako to chce dosiahnuť, povedal len málo. Podľa agentúry AFP sa Kyjev obáva, že akákoľvek dohoda, ktorá nebude zahŕňať členstvo Ukrajiny v NATO alebo nasadenie mierových jednotiek na jej území, poskytne Kremľu čas na preskupenie a prípravu na novú vojnu.



Rusko kontroluje asi 20 percent územia Ukrajiny, viac ako 112.000 štvorcových kilometrov, zatiaľ čo Kyjev ovláda asi 450 tisíc štvorcových kilometrov v ruskej Kurskej oblasti.