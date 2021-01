Kremeľ odmieta výzvy Západu na Navaľného prepustenie

Policajti zatýkajú muža na moskovskom letisku Vnukovo, na ktoré má priletieť z Nemecka ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke z videa na svojom instagramovom konte ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj kráča po schodoch v berlínskej nemocnici Charité, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 19. januára (TASR) - Kremeľ v utorok zamietol žiadosti západných štátov na prepustenie opozičného politika Alexeja Navaľného a uviedol, že Navaľného výzvy na uskutočnenie masových protestov vyvolávajú znepokojenie.Na margo apelov Západu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok na brífingu ubezpečil, že ruské vedenie o nich vie, ale. Zdôraznil, že ide o vnútornú záležitosť Ruska.Ako poznamenala agentúra AFP, ide o prvú reakciu hovorcu ruského prezidenta Vladimira Putina na Navaľného zatknutie, ku ktorému došlo v nedeľu bezprostredne po jeho návrate z Nemecka späť do Ruska.Peskov však uviedol, že Kremeľaj Navaľného výzvy, v ktorých po svojom odsúdení na vzatie do väzby na 30 dní apeloval na svojich priaznivcov, aby organizovali masové zhromaždenia. Peskov ich označil zaprotesty.Tvrdenia, že Navaľnyj bol okamžite po svojom prílete do Ruska zadržaný, lebo sa ho Putin údajne bojí, označil Peskov za. Jeho zadržanie objasnil tým, že Federálna služba pre výkon trestu (FSIN)voči Navaľnému, keďže porušil pravidlá vyplývajúce z podmienečného trestu odňatia slobody.Peskov v súvislosti s kauzou Navaľného uviedol, že nie je dôvod, aby jej Putin venoval osobitnú pozornosť, pretože príslušné orgány na to určené v nej konajú.Hovorca Kremľa sa pre ilustráciu zmienil aj o štatistikách, podľa ktorých v celej krajine. Dodal, že v nadväznosti na to boli v každom z týchto prípadov prijaté aj náležité opatrenia.Poznamenal, že v čase, keď bol Navaľnyj pacientom kliniky Charité v Berlíne, FSIN preukázala. Dodal, že keď klinika zverejnila vyhlásenie, v ktorom sa hovorilo o Navaľného uzdravení, FSIN znova žiadala o plnenie podmienok trestu.Peskov touto svojou odpoveďou reagoval na otázku novinárov, ktorí citovali Navaľného právnikov, že ich mandant. Peskov uviedol, že Navaľného obhajoba bude môcť tieto dokumenty použiť na súde. Ten by sa mal začať 2. februára.