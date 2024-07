Kremeľ odmieta, že by ruská ofenzíva v Charkovskej oblasti zlyhala

Moskva 17. júla (TASR) - Ruská ofenzíva v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny nezlyhala, uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Ofenzívu v Charkovskej oblasti spustilo Rusko v máji. Ruský prezident Vladimir Putin vtedy povedal, že ruské sily tam vybudujú nárazníkovú zónu, aby ochránili ruské pohraničné oblasti pred útokmi z Ukrajiny.



Ruské úrady v utorok oznámili, že obmedzia verejnosti prístup do 14 dedín v Belgorodskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, a to pre neustále ukrajinské útoky. Peskov však v reakcii na toto rozhodnutie dôrazne poprel, že by to znamenalo zlyhanie ruskej ofenzívy.



"Táto operácia prebieha, bude pokračovať až do svojho úspešného konca... Kým však nie je dokončená, barbarské útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru pokračujú. S cieľom prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľov sa zavádzajú nové postupy," povedal kremeľský hovorca.



Belgorodská oblasť je v čase vojny na Ukrajine pravidelne terčom ukrajinských útokov. Podľa tamojšieho gubernátora Viačeslava Gladkova si útoky na Belgorodskú oblasť od februára 2022, keď Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, vyžiadali už viac ako 200 obetí. Dvoch mŕtvych hlásili aj v stredu po útoku ukrajinského dronu na ruskú obec Cerkovnyj, ktorá leží asi osem kilometrov od hraníc s Ukrajinou.