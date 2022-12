Kremeľ odmietol Bidenov návrh na rokovania, operácia bude pokračovať

Moskva 2. decembra (TASR) - Rusko odmietlo v piatok návrh amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý navrhol, že je pripravený rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak sa šéf Kremľa bude usilovať ukončiť vojnu na Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrenia kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova, podľa ktorého bude ruská ofenzíva na Ukrajine pokračovať. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Čo vlastne povedal prezident Biden? Povedal, že rokovania sú možné až po tom, keď Putin skončí (agresiu) na Ukrajine," uviedol Peskov. Dodal, že Kremeľ takéto podmienky neakceptuje. "Špeciálna vojenská operácia pokračuje," vyhlásil.



Americký prezident predložil Moskve predmetný návrh na štvrtkovej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Bielom dome. Ako však Biden pokračoval, bezprostredne nemá v pláne hovoriť s Putinom, keďže ten zatiaľ neurobil nič pre skončenie agresie. Naopak, ruská armáda podľa Bidena spôsobuje na Ukrajine "neuveriteľné jatky", pričom bombarduje civilistov, materské školy, nemocnice či detské domovy. "To, čo robí (Putin), je choré," vyhlásil.



Peskov v piatok povedal, že ruský prezident je pripravený na rozhovory s cieľom zabezpečiť rešpektovanie záujmov Ruska, avšak dodal, že postoj Washingtonu komplikuje akékoľvek možné rokovania.



"Spojené štáty neuznávajú nové územia ako súčasť Ruskej federácie," uviedol hovorca s odkazom na štyri ukrajinské administratívne celky – oblasti Doneckú a Luhanskú a časti oblastí Chersonskej a Záporožskej –, ktoré Rusko nezákonne anektovalo.



Hovorca Kremľa dodal, že pred začiatkom ruskej vojenskej operácie z februára tohto roka Putin viackrát navrhol rozhovory so Severoatlantickou alianciou, s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) i so Spojenými štátmi, ale tieto pokusy sa ukázali ako neúspešné.