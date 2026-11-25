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Kremeľ odmietol Johnsonov návrh na vyslanie vojakov na Ukrajinu
Ruskí predstavitelia opakovane varovali, že západní vojaci nasadení na Ukrajine by sa stali legitímnymi cieľmi ruských síl.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) — Rusko v stredu odmietlo ako neprijateľný návrh bývalého britského premiéra Borisa Johnsona na vyslanie symbolického kontingentu vojakov západných krajín na Ukrajinu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
„Hovorím o symbolickej prítomnosti, ktorá by bola vyjadrením našej podpory. Je to dôležité preto, že celá táto vojna je v podstate o tom, či sa (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi podarí dostať Ukrajinu späť do sféry vplyvu Ruska,“ povedal Johnson v utorok v rozhovore pre televíziu Sky News.
Vojaci by podľa neho plnili logistické úlohy v bezpečnej vzdialenosti od frontovej línie. Johnson argumentoval, že takáto prítomnosť by vyslala Putinovi signál, že o tom, ktoré krajiny môžu vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, rozhoduje samotný Kyjev.
Ruskí predstavitelia tvrdia, že Johnson v roku 2022 zmaril mierové rokovania o Ukrajine, čo on popiera. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že nasadenie akýchkoľvek zahraničných vojenských kontingentov na ukrajinskom území je pre Rusko neprijateľné a neprípustné. Dodal, že podobné stanovisko už Moskva - vrátane prezidenta Putina - opakovane prezentovala na rôznych úrovniach.
Ruskí predstavitelia opakovane varovali, že západní vojaci nasadení na Ukrajine by sa stali legitímnymi cieľmi ruských síl. Bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu označil Johnsona za nebezpečného provokatéra. Zároveň uviedol, že je namieste položiť si otázku, či by vyslanie vojakov navrhované Johnsonom neviedlo k vojne medzi Ruskom a NATO.
„Hovorím o symbolickej prítomnosti, ktorá by bola vyjadrením našej podpory. Je to dôležité preto, že celá táto vojna je v podstate o tom, či sa (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi podarí dostať Ukrajinu späť do sféry vplyvu Ruska,“ povedal Johnson v utorok v rozhovore pre televíziu Sky News.
Vojaci by podľa neho plnili logistické úlohy v bezpečnej vzdialenosti od frontovej línie. Johnson argumentoval, že takáto prítomnosť by vyslala Putinovi signál, že o tom, ktoré krajiny môžu vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, rozhoduje samotný Kyjev.
Ruskí predstavitelia tvrdia, že Johnson v roku 2022 zmaril mierové rokovania o Ukrajine, čo on popiera. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že nasadenie akýchkoľvek zahraničných vojenských kontingentov na ukrajinskom území je pre Rusko neprijateľné a neprípustné. Dodal, že podobné stanovisko už Moskva - vrátane prezidenta Putina - opakovane prezentovala na rôznych úrovniach.
Ruskí predstavitelia opakovane varovali, že západní vojaci nasadení na Ukrajine by sa stali legitímnymi cieľmi ruských síl. Bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu označil Johnsona za nebezpečného provokatéra. Zároveň uviedol, že je namieste položiť si otázku, či by vyslanie vojakov navrhované Johnsonom neviedlo k vojne medzi Ruskom a NATO.