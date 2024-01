Kremeľ odmietol komentovať obvinenia, že útočil raketami z KĽDR

Moskva 9. januára (TASR) - Kremeľ sa v utorok odmietol vyjadriť k obvineniam, že ruské sily útočili na Ukrajinu raketami dodanými zo Severnej Kórey (KĽDR). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Bez komentára," odpovedal Peskov na otázku novinárov o obvineniach zo strany Washingtonu a Kyjeva. Zároveň však povedal, že Ukrajina opakovane útočí na civilné ciele v Rusku strelami vyrobenými v "Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Spojených štátoch a ďalších krajinách".



Biely dom minulý týždeň s odvolaním na odtajnené spravodajské informácie uviedol, že Rusko použilo balistické rakety krátkeho doletu dodané zo Severnej Kórey. Neskôr to potvrdil aj hovorca poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.



Moskva a Pchjongjang sa od začiatku vojny na Ukrajine zblížili, popierajú však, že by uzavreli dohodu o obchode so zbraňami. Severokórejský vodca Kim Čong-un sa vlani stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na ruskom Ďalekom východe, pripomína Reuters.