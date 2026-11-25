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Kremeľ odmietol komentovať správy o 700.000 mŕtvych ruských vojakoch
Rusko oficiálny počet padlých zverejnilo naposledy v septembri 2022.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) - Kremeľ sa v stredu odmietol vyjadriť k správam, podľa ktorých vo vojne na Ukrajine zahynulo až 700.000 ruských vojakov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hackeri z protikremeľskej skupiny Bieloruských kyberpartizánov a proukrajinskej skupiny Silent Crow zverejnili začiatkom tohto mesiaca stovky tisíc záznamov o príčinách úmrtí ruských občanov za posledných päť rokov. Tvrdia, že ich získali z databázy ruského štatistického úradu Rosstat.
Viaceré medzinárodné médiá z nich vyvodili, že počet potvrdených mŕtvych vojakov sa blíži k 500.000. Nezávislé portály Meduza a Mediazona pripočítali aj vojakov vedených ako nezvestní, ktorí sú pravdepodobne mŕtvi, ale ich smrť nebola zatiaľ zaevidovaná. Podľa týchto portálov by počet obetí mohol dosiahnuť až 700.000.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k týmto zisteniam odmietol vyjadriť a odkázal na ministerstvo obrany. „Jediným subjektom, ktorý môže oficiálne zverejňovať počty obetí je ministerstvo obrany Ruskej federácie. Navrhujem nevenovať pozornosť žiadnym iným údajom,“ povedal.
Rusko pritom oficiálny počet padlých zverejnilo naposledy v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6000 vojakov. Už vtedy sa tento údaj považoval za značne podhodnotený.
Nezávislé odhady sú výrazne vyššie. Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS) odhadlo v júli počet mŕtvych ruských vojakov na 450.000, čo sa blíži k údajom z Rosstatu. Na ukrajinskej strane podľa CSIS zahynulo 125.000 až 150.000 vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v júli uviedol približne 50.000 padlých, aj tento údaj sa však považuje za podhodnotený, pripomenula AFP.
Hackeri z protikremeľskej skupiny Bieloruských kyberpartizánov a proukrajinskej skupiny Silent Crow zverejnili začiatkom tohto mesiaca stovky tisíc záznamov o príčinách úmrtí ruských občanov za posledných päť rokov. Tvrdia, že ich získali z databázy ruského štatistického úradu Rosstat.
Viaceré medzinárodné médiá z nich vyvodili, že počet potvrdených mŕtvych vojakov sa blíži k 500.000. Nezávislé portály Meduza a Mediazona pripočítali aj vojakov vedených ako nezvestní, ktorí sú pravdepodobne mŕtvi, ale ich smrť nebola zatiaľ zaevidovaná. Podľa týchto portálov by počet obetí mohol dosiahnuť až 700.000.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k týmto zisteniam odmietol vyjadriť a odkázal na ministerstvo obrany. „Jediným subjektom, ktorý môže oficiálne zverejňovať počty obetí je ministerstvo obrany Ruskej federácie. Navrhujem nevenovať pozornosť žiadnym iným údajom,“ povedal.
Rusko pritom oficiálny počet padlých zverejnilo naposledy v septembri 2022. Vtedy uviedlo, že počas prvých šiestich mesiacov bojov zahynulo takmer 6000 vojakov. Už vtedy sa tento údaj považoval za značne podhodnotený.
Nezávislé odhady sú výrazne vyššie. Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS) odhadlo v júli počet mŕtvych ruských vojakov na 450.000, čo sa blíži k údajom z Rosstatu. Na ukrajinskej strane podľa CSIS zahynulo 125.000 až 150.000 vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v júli uviedol približne 50.000 padlých, aj tento údaj sa však považuje za podhodnotený, pripomenula AFP.