Kremeľ odmietol komentovať tvrdenia Ukrajiny o zajatí vojakov z KĽDR

Moskva 13. januára (TASR) - Kremeľ v pondelok odmietol komentovať tvrdenia Ukrajiny o zajatí severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým naznačil, že je pripravený týchto vojakov vymeniť za ukrajinských vojnových zajatcov zadržiavaných v Rusku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Rusko doteraz nevyvrátilo ani nepotvrdilo správy o prítomnosti Severokórejčanov v Kurskej oblasti, kde začiatkom minulého augusta vpadli ukrajinské jednotky a obsadili stovky kilometrov štvorcových ruského územia.



Zelenskyj cez víkend publikoval videá, na ktorých sú dvaja vojaci údajne z KĽDR podrobení výsluchu v kórejčine. Jeden leží na poschodovej posteli a druhý sedí s obväzom okolo čeľuste. Podľa Kyjeva obaja utrpeli zranenia v bojoch s ukrajinskými jednotkami v ruskej Kurskej oblasti.



Jedného muža počuť, ako prostredníctvom tlmočníka hovorí ukrajinskému predstaviteľovi, že nevedel, že ide bojovať na Ukrajinu a jeho velitelia mu povedali, že ide len na cvičenie. Takisto hovorí, že sa chce vrátiť do Severnej Kórey. Druhý zajatý Severokórejčan povedal, že urobí, čo sa mu povie, ale ak dostane príležitosť, chce žiť na Ukrajine.



"Nemôžeme to nijako komentovať, nevieme, čo je na tom pravdy," reagoval v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ako dodal, Rusko má stále záujem na výmene väzňov s Ukrajinou. "Naďalej diskutujeme o možných výmenách. Tento proces neprebieha hladko, ale život každého vojaka v zajatí je pre nás dôležitý. Preto bude ďalej pokračovať," uviedol Peskov.



Južná Kórea tvrdí, že v bojoch s ukrajinskými silami zahynulo už 300 vojakov z KĽDR a ďalších približne 2700 utrpelo zranenia. Poslanec juhokórejského parlamentu I Song-kwun po neverejnom zasadnutí parlamentného výboru pre tajné služby povedal, že severokórejskí vojaci bojujúci na strane dostali Ruska príkaz, aby radšej spáchali samovraždu, než aby padli živí do zajatia.



"Ukrajina je pripravená odovzdať Kim Čong-unovi jeho vojakov, ak zorganizuje ich výmenu za našich bojovníkov, ktorí sú v zajatí v Rusku," napísal ukrajinských prezident Zelenskyj v sobotu na sociálnej sieti X. Takisto uviedol, že pre tých vojakov KĽDR, ktorí sa do vlasti nechcú vrátiť, možno existujú aj iné alternatívy.



Podľa juhokórejských predstaviteľov bolo zatiaľ do Ruska vyslaných približne 11.000 severokórejských vojakov. Moskva a ani Pchjongjang však oficiálne nepriznali, že Severokórejčania boli nasadení do bojov proti Ukrajine na ruskej strane.