Kremeľ odmietol komentovať údajnú výmenu veliteľa námorníctva Ruska

Moskva 11. marca (TASR) - Kremeľ sa v pondelok odmietol vyjadriť k správam o výmene hlavného veliteľa ruského vojenského námorníctva Nikolajeva Jevmenova. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Viacero ruských médiá vrátane prokremeľského denníka Izvestija cez víkend s odvolaním sa nemenované zdroje uviedlo, že Nikolajeva Jevmenova nahradil vo funkcii veliteľ Severnej flotily admirál Alexandr Mojsejev.



Kremeľ túto záležitosť, ktorá by za normálnych okolností mala byť ohlásená prezidentským výnosom, odmietol komentovať. "Sú výnosy s popisom tajné. Nemôžem ich komentovať... O tejto záležitosti neboli nijaké verejné výnosy," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Admirál Nikolaj Jevmenov (61) pôsobil ako veliteľ ruských námorných síl od roku 2019. Jeho odvolanie prišlo po tom, čo ruská Čiernomorská flotila v poslednom období utrpela vážne straty, keď prišla o viaceré vojnové lode aj vojakov v dôsledku útokov ukrajinských rakiet a námorných dronov, všíma si AFP.



Ak sa jeho výmena potvrdí, pôjde o najvýznamnejšiu zmenu na veliteľskom poste v ruskej armáde od odvolania veliteľa vzdušných síl Sergeja Surovikina vlani v októbri.



Ukrajinské sily tvrdia, že od začiatku konfliktu na Ukrajine zničili vyše 20 ruských vojenských lodí. Pre hrozbu ukrajinských útokov sa z anektovaného polostrova Krym stiahla väčšina ruských námorných síl, a to do prístavu v meste Novorossijsk.