Kremeľ odmietol komentovať útok na Navaľného spolupracovníka Volkova

Moskva/Londýn 14. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok odmietol komentovať správy o útoku na ruského opozičného politika Leonida Volkova, ktorý sa odohral v utorok v Litve. Peskov novinárom odporučil, aby sa obrátili na litovské úrady. Informovala o tom britská televízia Sky.



"Hovoríme o incidente, ktorý sa stal v Litve. Nemôžeme žiadnym spôsobom komentovať, čo sa prihodí ľuďom v Litve. Mali by ste sa obrátiť na litovské ministerstvo zahraničných vecí a políciu," uviedol Peskov.



V reakcii na Volkovovo obvinenie, že za útokom na neho je ruský prezident Vladimir Putin, i na slová litovského prezidenta Gitanasa Nausédu, ktorý Putinovi odkázal, že v Litve sa ho nikto nebojí, Peskov vyhlásil, že "Putina sa netreba báť. Putina treba rešpektovať a počúvať".



Novinári Peskova požiadali, aby komentoval aj výzvu na neuznanie výsledkov prezidentských volieb v Rusku a nelichotivé výroky o Putinovi, ktoré vdova po Alexejovi Navaľnom Julija zverejnila v denníku The Washington Post. Peskov na margo toho povedal, že "niekedy rešpektované noviny publikujú materiály veľmi nízkej kvality."



"Takéto materiály nečítame," poznamenal Peskov v odpovedi na otázku, či Putin alebo on on sám Navaľnej výzvu čítali.



Britská televízia Sky pripomenula, že podľa najvyšších litovských predstaviteľov bol útok na Volkova, ktorý bol stratégom politických kampaní Alexeja Navaľného, dobre naplánovaný a zrejme "profesionálny".



Vedúci vládneho centra krízového manažmentu Vilmantas Vitkauskas uviedol, že čím viac sa tento prípad vyšetruje, "tým je jasnejšie, že operácia bola profesionálna, dobre naplánovaná".



Na Volkova zaútočil neznámy páchateľ v utorok večer kladivom neďaleko jeho domu v litovskom hlavnom meste Vilnius.