Kremeľ odmietol návrh dodávok vody na Krym miesto hranice v Donbase

Kyjev 12. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol v stredu myšlienku dodávok vody z pevninskej Ukrajiny na Krym (anektovaný Ruskom) výmenou za to, že Kyjev bude mať plnú kontrolu nad hranicou s Ruskom v Donbase.



"Pokiaľ ide o Krym, ide o ruský región a zásobovanie vodou tohto regiónu je, samozrejme, zabezpečené v rámci existujúcich rozvojových programov. Ak existujú nejaké návrhy na ďalšie zásobovanie vodou na komerčnom alebo inom základe, môžu sa zvážiť," povedal Peskov novinárom. Reagoval tak na otázku korešpondenta agentúry UNIAN v Rusku v súvislosti s vyhlásením predsedu ukrajinskej parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davida Arachamiju, že by osobne súhlasil s tým, aby sa voda z pevninskej Ukrajiny dostala na Krym výmenou za plnú kontrolu nad hranicou s Ruskom v Donbase.



Peskov zdôraznil, že Krym nemôže byť predmetom "nijakej výmeny". "Pokiaľ ide o Donbas, ide o vnútorný problém Ukrajiny. A viete, že robíme všetko pre to, aby sme prispeli k jeho urovnaniu," uviedol hovorca Kremľa.



K záležitosti s hranicou Peskov poznamenal: "Otázka kontroly hranice sa musí najprv prerokovať so zástupcami Donbasu, predstaviteľmi dvoch samozvaných republík. Je veľmi ťažké niečo povedať bez takýchto kontaktov. Zatiaľ môžeme s veľkou istotou predpokladať, že budú proti zmene podstaty minských dohôd, ktoré podpísali aj predstavitelia týchto dvoch regiónov."