Kremeľ odmietol závery organizácie civilného letectva v prípade MH17

Moskva 13. mája (TASR) - Kremeľ v utorok odmietol „neobjektívne závery“ Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), podľa ktorých je Rusko zodpovedné za zrútenie lietadla malajzijských aerolínii (let MH17) nad východom Ukrajiny v júli 2014. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



Lietadlo na ceste z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur zasiahla raketa z ruského odpaľovacieho systému BUK. Došlo k tomu nad ukrajinskou Doneckou oblasťou, kde proruskí separatisti bojovali proti ukrajinským silám.



ICAO so sídlom v kanadskom Montreale v pondelok rozhodla, že Moskva „nedodržala svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného leteckého práva“.



„Rusko nepatrilo ku krajinám, ktoré sa podieľali na vyšetrovaní incidentu. Z tohto dôvodu neprijímame žiadny z týchto neobjektívnych záverov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok pre novinárov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že Moskva neuznáva právomoc ICAO posudzovať „nepodložené obvinenia Austrálie a Holandska, ani žiadne rozhodnutia, ktoré by v súvislosti s nimi prijala“. Moskva dlhodobo odmieta prijať zodpovednosť za zostrelenie lietadla.



Pri nehode zahynulo všetkých 298 osôb na palube. Dve tretiny pasažierov tvorili Holanďania, 30 osôb pochádzalo z Austrálie a 30 z Malajzie. Viaceré obete mali dvojaké občianstvo.



Holandský súd v tomto prípade odsúdil v novembri 2022 troch mužov na doživotie a jedného oslobodil. Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Ukrajinec Leonid Charčenko, ktorých súdili v neprítomnosti, boli uznaní za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla a dostali doživotie. Štvrtý obžalovaný, Rus Oleg Pulatov, bol oslobodený pre nedostatok dôkazov.



Raketa Buk bola podľa súdu odpálená z poľa na východnej Ukrajine ovládanej proruskými separatistami. Rusko v tom čase ovládalo Doneckú ľudovú republiku (DĽR), separatistický región na východe Ukrajiny.



Na súdny proces, ktorý sa začal v marci 2020, sa nedostavil nikto z obžalovaných. Holandská prokuratúra uviedla, že raketový systém Buk pochádzal z 53. protilietadlovej raketovej brigády v ruskom meste Kursk, kam sa po zostrelení lietadla vrátil.