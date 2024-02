Kremeľ odmietol povedať, či bol zabijak usvedčený z vraždy v Berlíne

Moskva 9. februára (TASR) - Kremeľ odmietol v piatok povedať, či bol usvedčený vrah, ktorý pred štyrmi rokmi zabil v Berlíne čečenského bojovníka, ruským agentom. Ruský prezident Vladimir Putin predtým v rozhovore naznačil, že by chcel pri trojstrannej výmene väzňov žiadať jeho prepustenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin spomenul prípad Vadima Krasikova počas rozhovoru s americkým novinárom Tuckerom Carlsonom zverejnenom vo štvrtok v kontexte prebiehajúcich rokovaní o prepustení amerického novinára Evana Gershkovicha.



Krasikov si odpykáva v Nemecku doživotný trest za vraždu veliteľa čečenských separatistov Zelimchana Changošviliho v berlínskom parku v roku 2019. Podľa nemeckých úradov si vraždu objednali ruské tajné služby.



"V jednej krajine, spojeneckej krajine Spojených štátov, sedí človek, ktorý z vlasteneckých dôvodov zlikvidoval v jednom z európskych hlavných miest banditu... Či to spravil z vlastnej vôle alebo nie, je už iná otázka," povedal Putin bez menovania Krasikova.



"Túto otázku nechám bez odpovede," reagoval v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na priamu otázku novinárov, či bol Krasikov agentom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Gershkovich je reportérom amerického denníka Wall Street Journal (WSJ). Ruské úrady ho zadržali vlani v marci na základe obvinení zo špionáže, ktoré on, jeho zamestnávateľ i Biely dom popreli. Americké úrady obviňujú Rusko zo zadržiavania amerických občanov v nádeji, že ich použijú, aby zaistili prepustenie ruských špiónov väznených v zahraničí.



Putin pritom nevylúčil, že sa Gershkovich raz vráti do USA. "Nedáva nijaký zmysel držať ho vo väzení v Rusku. Chceme, aby špeciálne služby Spojených štátov rozmýšľali, ako môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov našich špeciálnych služieb," povedal šéf Kremľa.



V Rusku väznia aj ďalšiu novinárku, ktorá má ruské i americké občianstvo, Alsu Kurmaševovú. Ruské úrady ju obvinili, že si nesplnila zákonom stanovenú povinnosť a nezaregistrovala sa ako tzv. zahraničný agent. Jej zamestnávateľ Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) tieto obvinenia poprel.