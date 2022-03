Kremeľ odmietol tvrdenia o otrave Ambramoviča

Moskva 29. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že podozrenie z otravy ruského miliardára Romana Abramoviča na mierových rozhovoroch, ktoré sa konali začiatkom marca, nemá s realitou nič spoločné.



Podľa Peskova citovaného agentúrou Reuters tvrdenia o Abramovičovej otrave sú súčasťou "informačnej vojny" a "nezodpovedajú realite". Peskov poukázal na to, že k situácii sa vyjadrili aj ľudia zastupujúci Abramoviča.



Kremeľ súčasne potvrdil, že Ambramovič momentálne je v Istanbule, ale oficiálne nie je členom ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou.



Abramovič je na rokovaniach prítomný so súhlasom oboch delegácií, pričom pomáha zabezpečiť "isté kontakty medzi ruskou a ukrajinskou stranou," doplnil Peskov.



Hovorca Kremľa reagoval na informácie z pondelka, keď denník Wall Street Journal (WSJ) napísal, že ruský oligarcha Abramovič i viacerí ukrajinskí vyjednávači mali po rokovaniach konaných 3. marca príznaky ako pri otrave. Informáciu o Ambramovičovej otrave neskôr pre stanicu BBC potvrdila aj hovorkyňa tohto oligarchu.



Členovia ukrajinskej delegácie, ktorí sa na predmetných rokovaniach zúčastnili, neskôr naopak popreli správy, že by sa tam stali obeťou útoku chemickými zbraňami.



Televízia CNN s odvolaním sa na zdroj blízky ukrajinskému vyjednávaciemu tímu uviedla, že Abramovič a dvaja ukrajinskí vyjednávači mali len mierne kožné ťažkosti a podráždené oči. Agentúra Reuters citovala nemenovaného amerického predstaviteľa, podľa ktorého boli tieto ťažkosti pravdepodobne vyvolané bližšie nešpecifikovaným "environmentálnym faktorom, a nie otravou".



Poradca ukrajinského prezidenta a hlavný vyjednávač Mychajlo Podoľak uviedol, že všetci členovia jeho delegácie sa cítili dobre.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však v utorok odporučil účastníkom akýchkoľvek rokovaní s Ruskom, aby počas nich nič "nejedli ani nepili".



"Odporúčam každému, kto ide rokovať s Ruskou federáciou, aby nič nejedol ani nepil... A pokiaľ je to možné, ničoho sa nedotýkajte," uviedol Kuleba s tým, že toto odporúčanie má "z prvej ruky". Šéf ukrajinskej diplomacie však zároveň upozornil, že momentálne koluje "veľa príbehov typu, že niekto niekde niečo počul", keďže teraz podľa neho každý baží "po novinkách, po senzáciách".