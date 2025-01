Kremeľ odmietol tvrdenie Tuska o pláne útokov na letecké spoločnosti

Moskva 16. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok odmietol obvinenia poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý v stredu vyhlásil, že Moskva plánovala viesť rozsiahlu "teroristickú kampaň" proti leteckým spoločnostiam v Poľsku a po celom svete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nie je to nič viac ako ďalšie úplne nepodložené obvinenie voči Rusku," vyhlásil Peskov.



Poľský premiér počas stredajšej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Varšave obvinil Rusko z plánovaných útokov na letecké spoločnosti.



"Nebudem zachádzať do podrobností, môžem len potvrdiť opodstatnenosť obáv, že Rusko plánuje letecké teroristické útoky nielen proti Poľsku, ale proti leteckým spoločnostiam na celom svete," vyhlásil.



"Akty sabotáže a rôzne verzie vojny, ktorú Rusko vyhlásilo celému civilizovanému svetu," si podľa Tuska vyžadujú spoločné kroky. Šéf poľskej vlády dodal, že "Poľsko zohráva v Európe kľúčovú úlohu pri potláčaní sabotážnych a diverzných akcií, ktoré organizuje Rusko nielen na poľskom území".



"Hovoríme o umiestnení výbušnín do balíkov, ktoré boli odoslané kuriérskymi spoločnosťami, a to aj letecky, pričom hrozí riziko výbuchu v lietadle, ktoré tieto balíky prepravuje" povedal vo štvrtok pre poľský rozhlas minister vnútra Tomasz Siemoniak, píše PAP. "Neexistujú žiadne pochybnosti, že tieto akcie sa uskutočnili na príkaz ruských služieb," dodal.



Poľsko spolu s viacerými krajinami koncom minulého roka obvinili Rusko zo sabotáže na infraštruktúre leteckej dopravy vrátane požiarov balíkov určených pre nákladné lietadlá.



Americké médiá v novembri citovali západných bezpečnostných predstaviteľov, ktorí uviedli, že Rusko je podozrivé z júlových incidentov v Nemecku, Británii a Poľsku, keď vypukli požiare v depách kuriérskych spoločností.



Kanada v novembri obvinila Rusko z "kybernetických incidentov" v súvislosti s údajným sprisahaním, ktoré sa podľa Západu týkalo civilných leteckých spoločností.