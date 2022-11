Kremeľ odsúdil raziu v kyjevskom kláštornom komplexe

Moskva 22. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil v utorok policajnú prehliadku v kláštornom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra za ďalší článok v "reťazci vojenských akcií" Ukrajiny proti ruskému pravosláviu. Tvrdil tiež, že Ukrajina je už dlho vo vojne s ruskou pravoslávnou cirkvou.



Správu o tom TASR prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá pripomenula, že Kyjevsko-pečerská lavra bola pred rokmi prevedená štátom do vlastníctva ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) patriacej pod moskovský patriarchát. Ten teraz podporuje vojenskú agresiu rozpútanú na území Ukrajiny ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ukrajinské médiá v utorok s odvolaním sa na Bezpečnostnú službu Ukrajiny (SBU) informovali, že príslušníci SBU spolu s Národnou políciou a Národnou gardou od rána vykonávali v kláštornom komplexe opatrenia, ktorých cieľom bolo zabrániť využívaniu kláštora ako bunky tzv. "ruského sveta" a preveriť informácie o využívaní priestorov kláštora na ukrývanie diverzantov, občanov cudzích štátov a zbraní.



Hovorca ruskej pravoslávnej cirkvi Vladimir Legojda odsúdil tieto prehliadky v kláštore ako "akt zastrašovania" ukrajinských veriacich.



"Modlíme sa za našich spoluveriacich..., ktorí sa stávajú obeťami bezprávia, a vyzývame všetkých súcitných ľudí, aby urobili, čo je v ich silách, aby zastavili toto prenasledovanie," uviedol Legojda na sociálnej sieti.



Spravodajca agentúry AFP vo svojej správe opísal, že uniformovaní a ozbrojení príslušníci bezpečnostných zložiek v utorok dopoludnia pred vstupom do kláštora robili kontroly totožnosti a kabeliek či tašiek veriacich pred tým, ako ich pustili do areálu.



SBU v ďalšom vyhlásení zverejnenom v utorok informovala, že podobné razie boli vykonané aj v dvoch ďalších kláštoroch a diecéze v Rivnenskej oblasti na severozápade Ukrajiny.



V roku 2019 ruská pravoslávna cirkev prišla na Ukrajine o mnoho farností. Išlo o dôsledok schizmy podnietenej anektovaním Krymu Kremľom a podporou, ktorú Rusko poskytuje separatistom na východe Ukrajiny. Schizma viedla k vytvoreniu kyjevského patriarchátu a autokefálnej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine (PCU).