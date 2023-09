Rusi odsúdili rozhodnutie USA dať Kyjevu muníciu s ochudobneným uránom

Moskva 7. septembra (TASR) - Rozhodnutie Spojených štátov poskytnúť Ukrajine muníciu obsahujúcu ochudobnený urán je "zlou správou," vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň odsúdil rozhodnutie USA previesť Ukrajine zmrazené majetky ruských oligarchov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sú to veľmi zlé správy," uviedol Peskov pre novinárov. Zároveň poukázal na to, že takáto munícia sa využívala aj v Juhoslávii, pričom jej použitie malo "veľmi nešťastné následky".



"Použitie takýchto granátov vyústilo do prudkého nárastu počtu pacientov s rakovinou... Podobná situácia nevyhnutne čaká aj územia Ukrajiny, na ktorých budú použité," povedal Peskov. Zároveň dodal, že zodpovednosť za to ponesú Spojené štáty.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil v stredu počas návštevy Kyjeva nový rozsiahly balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote prevyšujúcej jednu miliardu dolárov. Jeho súčasťou budú po prvý raz aj dodávky kontroverzne vnímanej munície obsahujúcej ochudobnený urán.



Pôjde o náboje kalibru 120 milimetrov určené pre americké tanky M1 Abrams, ktoré Washington prisľúbil Kyjevu dodať do konca tohto roka.



Hovorca Kremľa vo štvrtok kritizoval aj rozhodnutie Spojených štátov previesť Ukrajine 5,4 milióna dolárov z prepadnutých aktív ruských oligarchov. Tieto peniaze pôjdu na podporu reintegrácie a rehabilitácie vojnových veteránov, oznámil šéf americkej diplomacie v Kyjeve.



"Všetky prípady spojené so zaistením alebo iným zadržiavaním akýchkoľvek prostriedkov súvisiacich so štátnym alebo súkromným majetkom Ruskej federácie považujeme za nelegálne," uviedol Peskov.