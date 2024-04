Kremeľ odsúdil rozhodnutie zhabať vilu partnera Putinovej exmanželky

Moskva 18. apríla (TASR) - Kremeľ vo štvrtok odsúdil rozhodnutie francúzskych úradov skonfiškovať vilu, ktorá patrí súčasnému partnerovi exmanželky ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Akýkoľvek zásah do súkromného majetku je už od začiatku nezákonný," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Francúzske orgány podkopávajú základy svojho právneho systému. Už sme to povedali mnohokrát," dodal.



Ako v stredu informoval denník Le Monde, rozhodnutie o zhabaní vily patriacej ruskému obchodníkovi Arturovi Očeretnému bolo prijaté ešte v decembri 2023 po podnete protikorupčnej organizácie Transparency International, ktorá žiadala overenie pôvodu finančných prostriedkov použitých pri zakúpení tejto nehnuteľnosti.



Vilu prezývanú Suzanna v štýle Art Deco kúpil súčasný manžel Ľudmily Putinovej v roku 2013, keď ona a ruský prezident Vladimir Putin oznámili svoj rozvod. Putinovej druhé manželstvo nebolo oficiálne oznámené. Podľa medializovaných informácií sa však za podnikateľa Očeretného vydala v roku 2015.



Vila sa nachádza na pobreží Biskajského zálivu v lokalite Anglet neďaleko letoviska Biarritz. Očeretnyj ju kúpil za 5,4 milióna eur, pričom jej následné renovácie sú odhadované na ďalších 3,5 milióna eur. Vila s pozemkom zaberá 5000 metrov štvorcových.



Francúzske vyšetrujúce orgány tvrdia, že nemajú k dispozícii žiadne doklady, ktoré by vysvetľovali, ako sa Očeretnyj mohol stať vlastníkom nehnuteľnosti takej kvality a mať ešte aj dostatok financií na jej nákladnú renováciu a zariadenie. Na základe podozrenia z prania špinavých peňazí francúzska justícia túto nehnuteľnosť vzala pod svoju kontrolu. V prípade však dosiaľ úrady nikoho neobvinili.



V Európe boli od vtedy, ako Moskva vo februári 2022 napadla Ukrajinu, zmrazené či skonfiškované - v súlade s uvalenými sankciami - ruské majetky v hodnote miliárd eur. Kremeľ na takéto konfiškácie, ako aj snahy Európy využiť zhabané prostriedky na vyzbrojenie Ukrajiny reagoval s hnevom, pričom ich označil za "bezprecedentné porušenie" medzinárodného práva.