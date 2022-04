Kremeľ odsúdil slová Kaczyňského o rozmiestnení jadrových zbraní

Moskva 4. apríla (TASR) - Kremeľ v pondelok odsúdil slová lídra poľskej vládnucej strany Jaroslawa Kaczyňského, ktorý uviedol, že Varšava je otvorená umiestneniu amerických jadrových zbraní na území Poľska. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova by takýto krok viedol k zvýšenie napätia. "Navrhované kroky môžu samozrejme viesť k ďalšiemu rastu napätia na kontinente," uviedol Peskov na svojej pravidelnej tlačovej konferencii.



Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v rozhovore pre nemecké noviny Welt am Sonntag cez víkend uviedol, že Poľsko by uvítalo, keby v Európe pôsobilo ďalších 50.000 amerických vojakov a že je takisto "otvorené" umiestneniu jadrových zbraní na svojom území. Dodal však, že o takomto kroku sa v súčasnosti neuvažuje.