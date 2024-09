Kremeľ odsúdil zabitie lídra Hizballáhu

Moskva 30. septembra (TASR) - Kremeľ v pondelok odsúdil zabitie lídra libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha pri minulotýždňovom útoku Izraela. Podľa hovorcu Kremľa to vedie k destabilizácii na Blízkom východe, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Rusko odsudzuje takéto konanie. Veríme, že vedie k výraznej destabilizácii situácie v regióne," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Dôležité je, že takéto bezhlavé bombardovanie obytných oblastí v Libanone vedie k obrovským ľudským stratám, ktoré nezvratne povedú k humanitárnej katastrofe, akú vidíme v Gaze," uviedol Peskov s tým, že Moskva je v tejto súvislosti "hlboko znepokojená".



Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil útoky na ciele Hizballáhu v Libanone, čo prehĺbilo obavy z rizika vypuknutia širšieho konfliktu na Blízkom východe, do ktorého by sa mohol zapojiť aj Irán podporujúci Hizballáh a palestínske militantné hnutie Hamas.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil počas víkendu zabitie Nasralláha za politickú vraždu a ruský rezort diplomacie vo vyhlásení vyzval Izrael na okamžité zastavenie bojov v Libanone.