Kremeľ odsudzuje agresívnu a nekonštruktívu rétoriku prezidenta Bidena

Moskva 5. februára (TASR) - Kremeľ vyjadril v piatok poľutovanie "nad agresívnou a nekonštruktívnou rétorikou" amerického prezidenta Joea Bidena voči Rusku. Stanovisko Moskvy tlmočil na brífingu hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorý podľa agentúry AFP reagoval na Bidenove slová zo štvrtka, keď vo svojom prejave na ministerstve zahraničných vecí uviedol, že USA prinútia Rusko "platiť" za svoje činy.



Kremeľ považuje tieto "ultimatívne" tóny na adresu Ruska v Bidenovom vyhlásení za neprijateľné, vyhlásil Peskov, pričom pripomenul svoje vyjadrenie z uplynulých dní, že Rusko si nebude všímať "mentorské vyhlásenia" a reagovať na ne - vtedy však reagoval na kritiku Ruska zo strany Európskej únie.



Ako vo štvrtok napísala agentúra AFP, Biden varoval ruského prezidenta Vladimira Putina, že USA už nebudú tolerovať "agresívne kroky Ruska, zasahovanie do našich volieb, kybernetické útoky, trávenie jeho občanov". Dodal, že Putinovi to dal "jasne najavo", a to "spôsobom odlišným od môjho predchodcu". Biden zároveň vyzval na bezpodmienečné prepustenie opozičného lídra Alexeja Navaľného.