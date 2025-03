Kremeľ odsudzuje konfrontačnú rétoriku Európskej únie voči Rusku

Moskva 7. marca (TASR) - Kremeľ v piatok odsúdil "konfrontačnú rétoriku" Európskej únie po štvrtkovom krízovom summite v Bruseli, kde rokovali o posilnení obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite privítal iniciatívu Európskej komisie o prezbrojenie Európy a snahy európskych krajín o zvýšenie výdavkov na obranu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Rusko pozorne sleduje EÚ, ktorá údajne "aktívne diskutuje o téme militarizácie" a "stavia Rusko do pozície hlavného nepriateľa". Podľa Peskova by sa téma mohla stať zdrojom napätia a potenciálne viesť aj k "prijatiu odvetných opatrení". Konfrontačná rétorika EÚ nepôsobí tak, ako keby Únia naozaj hľadala cesty k mierovému urovnaniu trojročnej vojny na Ukrajine, povedal Peskov.



Americký prezident Trump vo štvrtok vyzval na jadrové odzbrojenie všetkých krajín vrátane Ruska. "Viem, že Rusko a my máme zďaleka najviac (jadrových zbraní). Čína bude mať rovnaký počet do štyroch až piatich rokov. Bolo by skvelé, keby sme sa všetci zbavili jadrových zbraní, pretože ich sila je šialená," vyhlásil Trump podľa Reuters.



Kremeľ v reakcii na to zdôraznil, že k rozhovorom o tejto téme medzi USA a Ruskom nedošlo. Zároveň potvrdil, že európske jadrové zásoby musia byť "oblasťou záujmu" v rámci takýchto diskusií. Odkazoval tým na vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika v Európe.