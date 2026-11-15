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Kremeľ oslavuje 80. narodeniny patriarchu Kirilla v Moskve
Kirill výrazne podporuje inváziu Ruska na Ukrajinu a patrí ku kľúčovým pilierom Putinovho režimu.
Autor TASR
Moskva 15. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin necháva v centre Moskvy oslavovať patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilla v rámci rozsiahlej expozície vo výstavnej sieni Manéž. Patriarcha oslávi 80 rokov 20. novembra, napísala v nedeľu agentúra DPA, informuje TASR.
Kirill výrazne podporuje inváziu Ruska na Ukrajinu a patrí ku kľúčovým pilierom Putinovho režimu. Narodil sa v roku 1946 vo vtedajšom Leningrade (dnešnom Petrohrade) v rodine kňaza ako Vladimir Gunďajev. Expozícia vyzdvihuje jeho úlohu pri posilňovaní postavenia cirkvi od zvolenia za patriarchu v roku 2009. Ruská pravoslávna cirkev má v súčasnosti celosvetovo odhadom 110 miliónov veriacich, vrátane početnej komunity v Nemecku.
Počas Kirillovho pôsobenia cirkev získala množstvo chrámov, ktoré boli v ére komunizmu znárodnené a využívané na iné účely. Zároveň vznikli nové stavby, medzi nimi aj hlavný chrám ruských ozbrojených síl v meste Kubinka neďaleko Moskvy, ktorého fasády zdobia unikátne reliéfy tankov a bojových scén.
V priebehu tohto roka vyšla Kirillova kniha „Vojna“ s podtitulom „Za hranicami viditeľných príčin a následkov“.
Podľa DPA propagandisticky obhajuje vojnu nariadenú Putinom a patriarcha ju vykresľuje ako boj proti liberálnym západným hodnotám a ťaženie proti zlu. Cirkev sa pod jeho vedením ostro profiluje ako obhajca tradičných hodnôt a konzervatívneho modelu rodiny, ktorý uznáva výlučne manželstvo muža a ženy.
Časť západnej verejnosti v minulosti vkladala do Kirilla nádeje, konštatuje nemecká agentúra. Dlhodobo sa totiž prezentoval ako otvorený ekumenickému dialógu a ešte pred nástupom do čela cirkvi sa v roku 2007 zúčastnil na dňoch nemeckej evanjelickej cirkvi v Kolíne nad Rýnom. V roku 2016 sa na Kube stretol s pápežom Františkom (1936 – 2025), čo bolo prvé stretnutie moskovského patriarchu a hlavy katolíckej cirkvi od cirkevnej schizmy v roku 1054. V tom istom roku ho v londýnskom Buckinghamskom paláci prijala aj britská kráľovná Alžbeta II. ako najvyššia predstaviteľka anglikánskej cirkvi.
V rámci pravoslávnej cirkvi je Kirill už dlhší čas vnímaný ako vplyvný zákulisný hráč a zástanca tvrdej línie, ktorý tvrdo zakročil voči kritikom vrátane známeho teológa Andreja Kurajeva. Patriarchovi vyčíta rúhanie a „veľkomocenskú mániu“, tiež premenu cirkvi pod jeho vedením na kult vojny a smrti, ktorý padlým vojakom sľubuje vykúpenie v raji.
Kyjev činnosť ruskej pravoslávnej cirkvi pod Kirillovým vedením na svojom území zakázal a na samotného patriarchu vydal zatykač. Európska únia sa ho opakovane snažila zaradiť na sankčný zoznam.
Kirill odmietol obvinenia, že v sovietskej ére spolupracoval s tajnou službou KGB, aj podozrenia z korupcie a obohacovania sa prostredníctvom obchodu s tabakom a alkoholom. Priame dôkazy o týchto aktivitách neboli predložené, hoci luxusný spôsob života dokladá napríklad Kirillova oficiálna fotografia. Cirkev na nej nechala vyretušovať jeho luxusné hodinky v odhadovanej hodnote 30-tisíc amerických dolárov, no zabudla odstrániť ich odraz na vyleštenej doske stola.
V jubilejnom roku sa objavili aj pochybnosti o jeho zdravotnom stave, keď si si počas bohoslužby pomýlil cirkevné sviatky - veľkonočný Zelený štvrtok a januárové Zjavenie Pána.
Očakáva sa, že Putin ho pri príležitosti opäť verejne ocení, pričom v minulosti mu už udelil najvyššie štátne vyznamenania, uzatvára nemecká agentúra.
Kirill výrazne podporuje inváziu Ruska na Ukrajinu a patrí ku kľúčovým pilierom Putinovho režimu. Narodil sa v roku 1946 vo vtedajšom Leningrade (dnešnom Petrohrade) v rodine kňaza ako Vladimir Gunďajev. Expozícia vyzdvihuje jeho úlohu pri posilňovaní postavenia cirkvi od zvolenia za patriarchu v roku 2009. Ruská pravoslávna cirkev má v súčasnosti celosvetovo odhadom 110 miliónov veriacich, vrátane početnej komunity v Nemecku.
Počas Kirillovho pôsobenia cirkev získala množstvo chrámov, ktoré boli v ére komunizmu znárodnené a využívané na iné účely. Zároveň vznikli nové stavby, medzi nimi aj hlavný chrám ruských ozbrojených síl v meste Kubinka neďaleko Moskvy, ktorého fasády zdobia unikátne reliéfy tankov a bojových scén.
V priebehu tohto roka vyšla Kirillova kniha „Vojna“ s podtitulom „Za hranicami viditeľných príčin a následkov“.
Podľa DPA propagandisticky obhajuje vojnu nariadenú Putinom a patriarcha ju vykresľuje ako boj proti liberálnym západným hodnotám a ťaženie proti zlu. Cirkev sa pod jeho vedením ostro profiluje ako obhajca tradičných hodnôt a konzervatívneho modelu rodiny, ktorý uznáva výlučne manželstvo muža a ženy.
Časť západnej verejnosti v minulosti vkladala do Kirilla nádeje, konštatuje nemecká agentúra. Dlhodobo sa totiž prezentoval ako otvorený ekumenickému dialógu a ešte pred nástupom do čela cirkvi sa v roku 2007 zúčastnil na dňoch nemeckej evanjelickej cirkvi v Kolíne nad Rýnom. V roku 2016 sa na Kube stretol s pápežom Františkom (1936 – 2025), čo bolo prvé stretnutie moskovského patriarchu a hlavy katolíckej cirkvi od cirkevnej schizmy v roku 1054. V tom istom roku ho v londýnskom Buckinghamskom paláci prijala aj britská kráľovná Alžbeta II. ako najvyššia predstaviteľka anglikánskej cirkvi.
V rámci pravoslávnej cirkvi je Kirill už dlhší čas vnímaný ako vplyvný zákulisný hráč a zástanca tvrdej línie, ktorý tvrdo zakročil voči kritikom vrátane známeho teológa Andreja Kurajeva. Patriarchovi vyčíta rúhanie a „veľkomocenskú mániu“, tiež premenu cirkvi pod jeho vedením na kult vojny a smrti, ktorý padlým vojakom sľubuje vykúpenie v raji.
Kyjev činnosť ruskej pravoslávnej cirkvi pod Kirillovým vedením na svojom území zakázal a na samotného patriarchu vydal zatykač. Európska únia sa ho opakovane snažila zaradiť na sankčný zoznam.
Kirill odmietol obvinenia, že v sovietskej ére spolupracoval s tajnou službou KGB, aj podozrenia z korupcie a obohacovania sa prostredníctvom obchodu s tabakom a alkoholom. Priame dôkazy o týchto aktivitách neboli predložené, hoci luxusný spôsob života dokladá napríklad Kirillova oficiálna fotografia. Cirkev na nej nechala vyretušovať jeho luxusné hodinky v odhadovanej hodnote 30-tisíc amerických dolárov, no zabudla odstrániť ich odraz na vyleštenej doske stola.
V jubilejnom roku sa objavili aj pochybnosti o jeho zdravotnom stave, keď si si počas bohoslužby pomýlil cirkevné sviatky - veľkonočný Zelený štvrtok a januárové Zjavenie Pána.
Očakáva sa, že Putin ho pri príležitosti opäť verejne ocení, pričom v minulosti mu už udelil najvyššie štátne vyznamenania, uzatvára nemecká agentúra.