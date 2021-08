Kremeľ ostro odsúdil krvavý útok pri letisku v Kábule

Moskva 27. augusta (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok oznámil, že Rusko "čo najostrejšie odsudzuje" dva samovražedné bombové útoky na davy ľudí pokúšajúcich sa ujsť z Afganistanu ovládnutého hnutím Taliban. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



K dvojnásobnému komplexnému útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Došlo k nemu vo štvrtok neďaleko letiska v afganskom hlavnom meste Kábul a zahynulo najmenej 85 ľudí vrátane 13 amerických vojakov, píše AFP.



"Samozrejme, takto veľký počet obetí, to sú veľmi smutné správy," povedal Peskov novinárom.



"Žiaľ, potvrdili sa pesimistické predpovede, že zakorenené teroristické skupiny, predovšetkým Islamský štát, nezmeškajú príležitosť a využijú chaos v Afganistane," dodal Peskov.



Podľa neho incident "ešte zhorší napätie" v Afganistane, ktorý sa ocitol v rozvrate po tom, čo sa Taliban v polovici augusta dostal k moci.



"Toto je stále príčinou nášho silného znepokojenia," uviedol hovorca Kremľa.



V súvislosti s novou vládou v Kábule je Rusko opatrne optimistické a na rozdiel od mnohých západných štátov neevakuovalo z Afganistanu svoje veľvyslanectvo.



Moskva však v stredu 25. augusta začala evakuovať svojich občanov a štátnych príslušníkov viacerých bývalých sovietskych republík, pretože bezpečnostná situácia v Afganistane sa zhoršila.



Prezident Vladimir Putin zasa mnohokrát varoval, že militanti zneužijú nestabilnú situáciu v Afganistane a vstúpia na územie susedných krajín a zrejme budú vystupovať aj ako utečenci.



V priebehu tohto mesiaca Moskva podnikla vojenské cvičenia s Tadžikistanom a Uzbekistanom, dvoma niekdajšími sovietskymi republikami v Strednej Ázii, ktoré majú spoločné štátne hranice s Afganistanom.



Cvičenia s účasťou členov Organizácie Dohody o spoločnej bezpečnosti (ODKB), vojenskej aliancie pod vedením Moskvy, sú od 7. do 9. septembra naplánované aj v Kirgizsku.