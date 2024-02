Kremeľ označil Bidenove vyjadrenia o Putinovi za hanebné

Moskva 22. februára (TASR) - Kremeľ vo štvrtok označil za hanebné vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého nazval sukin syn. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice Sky News.



"Je to hanba pre samotnú krajinu... pre USA," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že používanie takýchto výrazov zo strany prezidenta je hanebné.



Kremeľ uviedol, že to bol slabý pokus amerického prezidenta vydávať sa za hollywoodskeho kovboja. Z Bidenovho slovného útoku na Putina sa podľa všetkého vyvíja slovná vojna.



Biden sa takto o Putinovi vyjadril počas krátkeho príhovoru na podujatí v San Franciscu, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, keď hovoril o klimatickej kríze.



"Máme tu šialených sukiných synov ako toho chlapa Putina a iných. Stále sa musíme obávať jadrového konfliktu, no existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klimatická kríza," povedal Biden. Použil pritom skratku tejto nadávky - SOB (z anglického son of a bitch).



Šéf Bieleho domu túto nadávku použil aj v minulosti. Približne pred dvomi rokmi sa ho novinár televízie Fox News niečo spýtal a Biden túto nadávku zašomral do mikrofónu. Ruského prezidenta, ktorý nariadil inváziu na Ukrajinu, v minulosti označil aj za "mäsiara" či "vojnového zločinca".