Kremeľ kritizoval blokádu výstavby svojho veľvyslanectva v Austrálii

Moskva 15. júna (TASR) - Rusko vo štvrtok odsúdilo rozhodnutie Austrálie zakázať výstavbu novej ruskej ambasády susedstve austrálskeho parlamentu. Canberra k tomu pristúpila po varovaní spravodajských služieb, že ide o riziko pre národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je nám ľúto, že Austrália svedomito pokračuje v nasledovaní cesty, ktorú stanovili autori rusofóbnej hystérie v súčasnosti aktívnej v krajinách kolektívneho Západu," uviedol pre novinárov hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Austrália chce medzi týmito krajinami vynikať," dodal s tým, že Rusko zváži odvetné kroky.



Austrálsky premiér Anthony Albanese vo štvrtok oznámil, že jeho krajina zamedzí výstavbe nového ruského veľvyslanectva. Ruská ambasáda v blízkosti parlamentu by podľa neho predstavovala riziko pre národnú bezpečnosť Austrálie. Podľa predstaviteľov spravodajských služieb by hrozilo aj riziko špionáže.



Rusko má v prenajme pozemok asi 400 metrov od budovy parlamentu v Canberre, kde sa už začala výstavba základov novej budovy veľvyslanectva.



Austrália sa stavbu najskôr snažila zablokovať prostredníctvom súdov. To sa však nepodarilo a parlament preto vo štvrtok prijal nový zákon špeciálne navrhnutý proti výstavbe ruskej ambasády.