Kremeľ označil Johnsonovo tvrdenie o Putinových vyhrážkach za lož

Moskva 30. januára (TASR) - Kremeľ v pondelok poprel a označil za "lož" tvrdenia bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, že mu ruský prezident Vladimir Putin osobne hrozil raketovým útokom.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vyhlásil, že Johnsonovo tvrdenie nie je pravda. "Presnejšie povedané, je to lož... Žiadne hrozby raketovým úderom neboli."



V dokumentárnom filme britskej stanice BBC o Putinovi, jeho politike a vzťahoch so západnými lídrami si Johnson spomenul na slová, ktoré ruský prezident vyslovil v ich spoločnom telefonáte zo začiatku vlaňajšieho februára, teda ešte predtým, než Moskva nariadila vstup svojich vojsk na Ukrajinu.



Peskov, ktorý tvrdí, že bol pri tomto rozhovore ruského a vtedajšieho britského lídra, však v pondelok na stretnutí s novinármi vyhlásil, že keď v ňom Putin hovoril o výzvach pre ruskú bezpečnosť, uviedol, že ak by Ukrajina vstúpila do NATO, "prípadné rozmiestnenie rakiet NATO alebo USA v blízkosti našich hraníc by znamenalo, že akákoľvek raketa by doletela do Moskvy v priebehu niekoľkých minút."



Ak Johnson vnímal túto časť rozhovoru tak, ako ju údajne interpretoval v dokumente BBC, potom by podľa Peskova vznikla "veľmi nepríjemná situácia".



"Je to buď vedomá lož – potom sa treba pána Johnsona spýtať, s akým cieľom si vybral túto verziu udalostí – alebo to bolo neúmyselné a v skutočnosti nepochopil, o čom s ním prezident Putin hovoril," vyhlásil Peskov podľa AFP.



Dodal, že Kremeľ sa oboznámi s obsahom dokumentárneho filmu BBC. Peskov však zároveň pred novinármi poznamenal: "Ak sa zvyšok filmu bude niesť v rovnakom duchu (ako Johnsonove výroky), odporúčam vám, aby ste nestrácali čas."