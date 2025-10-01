< sekcia Zahraničie
Kremeľ označil snahu dať zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež
EÚ zvažuje poskytnúť Ukrajine pôžičku viac ako 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 1. októbra (TASR) - Kremeľ v stredu tlmočil varovanie európskym lídrom a odkázal im, že Rusko bude stíhať každú osobu alebo krajinu, ktorá sa bude podieľať na krádeži jeho peňazí. Upozornil, že zabavenie ruských aktív zmrazených v európskych depozitároch by malo negatívny dopad na dôveru v európske finančné inštitúcie. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
EÚ zvažuje poskytnúť Ukrajine pôžičku viac ako 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív. O návrhu majú v stredu rokovať lídri EÚ na neformálnom summite v Kodani.
„Hovoríme o plánoch na nezákonné zabavenie ruského majetku. V ruštine tomu hovoríme jednoducho krádež,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ak by niekto ukradol alebo spreneveril majetok Ruska, osoby a krajiny, ktoré sa na tom podieľali, by podľa Peskova boli „stíhané a postavené pred spravodlivosť.“
Kremeľ tiež upozorňuje, že pokusy o zabavenie jeho aktív podkopú dôveru v centrálny bankový systém, v euro ako menu a vnímanie bezpečnosti vlastníctva a vlastníckych práv v Európe.
„Ide o ďalšie kroky smerujúce k úplnému zničeniu dôvery v zásadu nedotknuteľnosti majetku,“ povedal.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred summitom v Kodani vyhlásila, že Únia pracuje najrýchlejšie ako môže, aby dosiahla dohodu o poskytnutí pôžičky financovanej z ruských aktív Ukrajine. Pripustila však, že nie všetky členské štáty s návrhom súhlasia.
Podporu návrhu pred zasadnutím vyjadrila lotyšská premiérka Evika Siliňová, šéf estónskej vlády Kristen Michal alebo fínsky premiér Petteri Orpo. Skepticky sa k návrhu stavia luxemburský premiér Luc Frieden. Plán podľa neho vyvoláva viacero otázok právnej povahy.
EÚ zvažuje poskytnúť Ukrajine pôžičku viac ako 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív. O návrhu majú v stredu rokovať lídri EÚ na neformálnom summite v Kodani.
„Hovoríme o plánoch na nezákonné zabavenie ruského majetku. V ruštine tomu hovoríme jednoducho krádež,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ak by niekto ukradol alebo spreneveril majetok Ruska, osoby a krajiny, ktoré sa na tom podieľali, by podľa Peskova boli „stíhané a postavené pred spravodlivosť.“
Kremeľ tiež upozorňuje, že pokusy o zabavenie jeho aktív podkopú dôveru v centrálny bankový systém, v euro ako menu a vnímanie bezpečnosti vlastníctva a vlastníckych práv v Európe.
„Ide o ďalšie kroky smerujúce k úplnému zničeniu dôvery v zásadu nedotknuteľnosti majetku,“ povedal.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred summitom v Kodani vyhlásila, že Únia pracuje najrýchlejšie ako môže, aby dosiahla dohodu o poskytnutí pôžičky financovanej z ruských aktív Ukrajine. Pripustila však, že nie všetky členské štáty s návrhom súhlasia.
Podporu návrhu pred zasadnutím vyjadrila lotyšská premiérka Evika Siliňová, šéf estónskej vlády Kristen Michal alebo fínsky premiér Petteri Orpo. Skepticky sa k návrhu stavia luxemburský premiér Luc Frieden. Plán podľa neho vyvoláva viacero otázok právnej povahy.