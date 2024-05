Moskva 3. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil v piatok za nebezpečné slová britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona o práve Kyjeva útočiť na ruské objekty britskými zbraňami. Rovnako sa vyjadril aj k slovám francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o možnom vyslaní vojakov na Ukrajinu, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Cameron, ktorý ukrajinskú metropolu navštívil vo štvrtok, Ukrajine prisľúbil ročne vojenskú pomoc v hodnote tri miliardy libier (viac než 3,5 miliardy eur) tak dlho, ako to bude potrebné. Dodal, že Londýn nemá námietky voči použitiu týchto zbraní na území Ruska.



Peskov to označil za nebezpečné a znepokojujúce a dodal, že by to mohlo ohroziť celý systém bezpečnostnej architektúry Európy.



Macron vo štvrtok v rozhovore pre britský denník The Economist uviedol, že v budúcnosti nevylučuje vyslanie francúzskych vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho "legitímne" vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by požiadal o takúto pomoc.



"Je to veľmi dôležité a veľmi nebezpečné vyjadrenie," povedal Peskov pre médiá.



Francúzsky prezident takúto možnosť pripustil aj vo februári tohto roka. Macronov postoj vyvolal okamžité reakcie a rozkol v koalícii podporovateľov Ukrajiny, keďže s nimi nebol koordinovaný.



Vplyvné členské štáty aliancie NATO vrátane Nemecka a Spojených štátov, ako aj vedenie samotného bloku, neskôr jasne deklarovali, že v súčasnosti plány na vyslanie vojakov zo západných štátov na Ukrajinu neexistujú.