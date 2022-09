Kremeľ označuje inváziu za špeciálnu operáciu aj napriek mobilizácii

Moskva 22. septembra (TASR) - Rusko aj napriek vyhláseniu čiastočnej mobilizácie stále označuje vojnu na Ukrajine za "špeciálnu vojenskú operáciu". Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry DPA a stanice CNN.



Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. K tomuto kroku pristúpil pred avizovanými "referendami" v Moskvou ovládaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny o ich pripojení k Rusku.



Krátko po Putinovom vyhlásení ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že ako súčasť mobilizácie, ktorá sa bude vzťahovať na občanov "s predchádzajúcimi vojenskými skúsenosťami", povolajú do zbrane 300.000 Rusov.



Vojenská služba sa podľa Putina bude vzťahovať len na "občanov, ktorí sú v súčasnosti v zálohe, predovšetkým na tých, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské povolania a relevantné skúsenosti". Peskov však dodal, že konečné rozhodnutie o vekovom rozsahu, v rámci ktorého môžu byť muži povolaní, závisí od ruského ministerstva obrany.



Tieto kroky Moskvy vyvolali v Rusku nepokoje, keďže záložníci sa nachádzajú v takmer každej rodine, pripomína DPA. Správy o tom, že muži v brannom veku odchádzajú z Ruska a snažia sa kúpiť si letenky do Turecka či iných krajín, Peskov označil za "prehnané".



Počas protestov proti čiastočnej mobilizácii zadržali v stredu v 38 ruských mestách viac ako 1300 ľudí. Hovorca nepoprel správy o tom, že niektorí demonštranti dostali povolávacie rozkazy. "Nie je to v rozpore so zákonom," dodal.