Kremeľ oznámil zloženie ruskej delegácie, ktorú vysiela na Aljašku
Schôdzka Trumpa s Putinom na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške by sa v piatok mala začať o 21.30 h SELČ.
Autor TASR
Moskva 14. augusta (TASR) - V delegácii, ktorá bude v piatok sprevádzať ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovaní s delegáciou USA vedenou prezidentom Donaldom Trumpom, bude minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Andrej Belousov, šéf rezortu financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač Kremľa s USA Kirill Dmitrijev. S odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR.
Schôdzka Trumpa s Putinom na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške by sa v piatok mala začať o 21.30 h SELČ. Ušakov dodal, že summit sa začne rozhovorom oboch prezidentov, ktorý sa uskutoční vo formáte jeden na jedného za účasti tlmočníkov. Nasledovať budú rokovania v rámci delegácií, ktoré budú pokračovať počas pracovných raňajok.
Očakáva sa, že ústrednou témou rozhovorov bude „urovnanie ukrajinskej krízy, a to aj s ohľadom na diskusiu, ktorá sa konala v Kremli 6. augusta za účasti osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa,“ povedal Ušakov. Rozhovor sa však podľa neho bude týkať aj opatrení na zaistenie mieru a bezpečnosti a aktuálnych medzinárodných a regionálnych otázok.
Obaja lídri po rokovaní absolvujú spoločnú tlačovú konferenciu, informoval Ušakov.
Ušakov doplnil, že vzhľadom na to, že stretnutie bolo oznámené len pred piatimi dňami (v noci na sobotu 9. augusta), „všetko sa robí v intenzívnom režime, rieši sa množstvo technických otázok vrátane vízových otázok a, samozrejme, v prvom rade sa aktívne pracuje na politickej zložke summitu“.
DPA doplnila, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci očakávajú výsledok summitu Trump-Putin s veľkou nervozitou - obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku, ktorú Kyjev rázne odmietol.
