Kremeľ: Pád Prigožinovho lietadla mohlo spôsobiť aj úmyselné zavinenie

Moskva 30. augusta (TASR) - Vyšetrovanie pádu lietadla, v ktorom zahynul aj zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, zahŕňa i možnosť, že bol spôsobený úmyselne. V stredu to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, uviedla agentúra Reuters.



"Samozrejme, že sa zvažujú rôzne verzie, vrátane..., povedzme, úmyselného zavinenia," vyhlásil Peskov v súvislosti s leteckým nešťastím, ktoré si vyžiadalo celkovo desať obetí.



Vzhľadom na to, že vyšetrovanie vedie Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), Peskov konštatoval, že o medzinárodnom vyšetrovaní nemôže byť ani reči.



Sledkom minulý týždeň uviedol, že začal trestné konanie vo veci porušenia zásad bezpečnosti letu, čo je podľa Reuters štandardný postup používaný pri vyšetrovaní leteckých nehôd v Rusku, keď neexistuje bezprostredný dôvod na podozrenie z trestného činu.



Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy, keď sa zrútilo.



Sledkom v nedeľu po vykonaní genetických testov potvrdil, že medzi obeťami pádu lietadla bol i šéf vagnerovcov. Na palube stroja sa okrem Prigožina nachádzalo deväť ľudí vrátane šéfa logistiky Valerija Čekalova a spoluzakladateľa vagnerovcov Dmitrija Utkina.



K havárii prišlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu.



V Petrohrade sa v utorok konal Prigožinov pohreb. Ruský prezident Vladimir Putin sa na ňom nezúčastnil.