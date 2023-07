Kremeľ: Po útokoch na Odesu Ukrajina ohrozuje lode v Čiernom mori

Moskva 21. júla (TASR) - Kremeľ v piatok vyhlásil, že "nepredvídateľné kroky Kyjeva" predstavujú nebezpečenstvo pre civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori. Ukrajinské jednotky tam totiž podľa Moskvy podnikajú "teroristické útoky", citovala tvrdenie hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova agentúra AFP.



Peskov to vyhlásil po tom ako, ruské rakety zasiahli v noci na piatok sklady s obilím v Odeskej oblasti, na ktorú útočili už štvrtú noc po sebe. Podľa Kyjeva Rusi po odstúpení od tzv. obilnej dohody zámerne útočia na odeský prístav a jeho okolie, aby znemožnili akékoľvek pokusy o vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Pri intenzívnych ruských útokoch z posledných dní boli zničené už tisíce ton obilia.



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že od štvrtka bude všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov považovať za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu.



Zároveň označilo bližšie nešpecifikované oblasti na severozápade a juhovýchode Čierneho mora "za dočasne nebezpečné pre plavbu" a varovalo pred akýmkoľvek vytýčením plavebných trás v Čiernom mori bez súhlasu Moskvy. Ministerstvo tiež oznámilo, že ruská čiernomorská flotila uskutočnila nácvik "streľby na plávajúci cieľ" a zadržiavanie plavidiel.



"Nepredvídateľné kroky a vykonávanie teroristických útokov kyjevským režimom môžu potenciálne ohrozenie v tejto lokalite len zvýšiť," vyhlásil Peskov. Na otázku novinárov, či sú v ohrození aj lode prevážajúce ruskú ropu a ďalšie tovary, Peskov reagoval, že toto rozhodnutie je v kompetencii príslušných vládnych inštitúcií.



Rusko v pondelok odmietlo predĺžiť dohodu, ktorá v čase vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť tejto dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, skončila v noci na utorok.