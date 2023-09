Kremeľ: Počas návštevy Kima v Rusku nedošlo k podpisu žiadnej dohody

Moskva 15. septembra (TASR) - Kremeľ v piatok uviedol, že počas prebiehajúcej návštevy severokórejského vodcu Kim Čong-una v Rusku nedošlo k podpisu žiadnej dohody. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Neboli podpísané žiadne dohody a ani nie je v pláne nejaké podpísať," povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak po tom, ako americkí predstavitelia upozornili na možnú dohodu, v ktorej rámci by Pchjongjang poskytol Moskve zbrane pre vojnu na Ukrajine výmenou za technológiu balistických rakiet. Tá podlieha sankciám uvaleným voči KĽDR.



Severokórejský vodca pricestoval do Ruska začiatkom týždňa, v stredu sa na ruskom Ďalekom východe stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja lídri sa vzájomne obdarovali puškami.



Putin po schôdzke s Kimom povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou. Kim informoval, že sa s Putinom dohodli na prehĺbení "strategickej a taktickej spolupráce". Severokórejský vodca tiež vyjadril presvedčenie, že Moskva dosiahne "veľké víťazstvo" v boji so svojimi nepriateľmi.



Kremeľ vo štvrtok oznámil, že Putin prijal pozvanie Kima na návštevu Severnej Kórey.



Severokórejský vodca v piatok počas svojej cesty po ruskom Ďalekom východe navštívil leteckú továreň vyrábajúcu vojenské a civilné stroje v meste Komsomoľsk nad Amurom.



Spojené štáty v stredu upozornili, že nebudú váhať s uvalením sankcií, ak stretnutie Putina a Kim Čong-una povedie k transferom zbraní medzi oboma krajinami.