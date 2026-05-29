Kremeľ pochválil Magyara za vyjadrenie o nedodávaní zbraní Ukrajine
Magyar vo štvrtok po schôdzke s Ruttem oznámil, že generálnemu tajomníkovi NATO povedal, že Maďarsko nepošle zbrane ani bojovú techniku do rusko-ukrajinskej vojny.
Autor TASR
Budapešť/Moskva 29. mája (TASR) - Kremeľ pozitívne zhodnotil bruselské vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara, ktorý vo štvrtok na schôdzke s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem povedal, že Maďarsko nebude dodávať Ukrajine zbrane a vojenskú techniku. Uviedla to v piatok ruská štátna tlačová agentúra TASS. Na základe správy telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ak jedna zo strán povie, že považuje za zbytočné prilievať olej do ohňa, možno to len vítať,“ povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho by mier nastal skôr, keby sa všetky krajiny vzdali dodávok zbraní Ukrajine.
Peskov dodal, že Európa nemôže byť sprostredkovateľom pri riešení konfliktu na Ukrajine, pretože podľa neho je Európa jednou zo strán konfliktu, a preto nemôže vystupovať ako sprostredkovateľ v rokovaniach s Kyjevom. „V súčasnosti je Európa v konflikte na strane Ukrajiny. Nezabúdajme, že európske zbrane na nás priamo strieľajú a to nemožno ignorovať,“ dodal hovorca.
Rutte počas štvrtkového stretnutia s maďarským premiérom vyzdvihol príspevok jeho krajiny k odstrašujúcim a obranným schopnostiam Aliancie.
Podľa vyhlásenia Rutte na stretnutí ocenil najmä pôsobenie Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO v Székesfehérvári a podporu bezpečnosti západného Balkánu zo strany Maďarska najmä v podobe účasti na mierovej misii Aliancie v Kosove (KFOR).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
