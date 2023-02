Kremeľ podporuje prémie vojakom za zničenie ťažkých zbraní zo Západu

Moskva 1. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ruských vojakov by mohlo ešte viac povzbudiť vyplácanie prémií za ukoristenie alebo zničenie ťažkých zbraní z členských krajín NATO na Ukrajine. Kremeľ podľa jeho slov takéto iniciatívy podporuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Kremeľ privítal ponuku ruskej spoločnosti Fores, ktorá tento týždeň ponúkla päť miliónov rubľov v hotovosti prvému vojakovi, ktorý zničí alebo ukoristí nemecký tank Leopard 2 alebo americký Abrams.



Peskov pripomenul svoje vyjadrenie z minulého týždňa, že západné tanky na Ukrajine nebudú úspešné a "zhoria". V stredu dodal, že odmeny ruských vojakov ešte viac povzbudia. To podľa jeho slov potvrdzuje jednotu a odhodlanie každého vojaka prispieť čo najviac k dosiahnutiu cieľov špeciálnej vojenskej operácie. Moskva používa slovné spojenie "špeciálna vojenská operácia" pre pomenovanie vojny proti Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo 24. februára 2022.



Guvernér Zabajkalského kraja Aleksander Osipov už oznámil prémiu za každý ukoristený nemecký alebo americký tank na Ukrajine.



Západné tanky sú technicky pokročilejšie ako iné zbrane, ktoré Ukrajina alebo Rusko doteraz použili vo vojne. Na ukrajinské bojiská by mali doraziť najskôr o niekoľko mesiacov.