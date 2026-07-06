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Kremeľ: Pomoc Západu Kyjevu mení špeciálnu vojenskú operáciu na vojnu
Na pomoc brániacej sa Ukrajine Spojené štáty do januára 2026 vyčlenili približne 114,6 miliardy eur, Európa približne 270 miliárd eur.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Západ je zodpovedný za to, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine prerástla do vojny, uviedol v nedeľu hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a denníka The Moscow Times.
„Prebieha vojna, je to skutočná vojna,“ povedal Peskov v rozhovore s televíznym redaktorom Pavlom Zarubinom v programe Vesti. Pre plnoformátovú inváziu na Ukrajine od februára 2022 sa v Rusku doteraz oficiálne používa eufemizmus špeciálna vojenská operácia so skratkou SVO.
„Všetko sa to začalo ako špeciálna vojenská operácia. Pokračuje to však ako vojna, pretože za Kyjevom stoja Berlín, Paríž, Haag, Oslo a, žiaľ, aj Washington,“ dodal Peskov. „Pretože im pomáhajú zameriavať ciele prostredníctvom svojich satelitov a prostredníctvom celej svojej infraštruktúry im pomáhajú mieriť zahraničnými zbraňami na naše ciele,“ pripomenul s tým, že „za týchto okolností je kyjevský režim schopný všetkého.“
V marci 2022 bol ruský Trestný zákonník doplnený o článok 207.3 o „verejnom šírení vedome nepravdivých informácií o použití Ozbrojených síl Ruskej federácie“. Používa sa odvtedy pri trestnom alebo priestupkovom stíhaní ruských médií a obyvateľov, ak v spojení s konfliktom na Ukrajine používajú termín „vojna“ alebo „invázia“. Medzinárodné organizácie pre ľudské práva to kritizovali ako nástroj na potláčanie slobody prejavu.
Na pomoc brániacej sa Ukrajine Spojené štáty do januára 2026 vyčlenili približne 114,6 miliardy eur, Európa približne 270 miliárd eur. Vyplýva to z údajov Kielskeho inštitútu pre svetovú ekonomiku. Západní spojenci tiež poskytujú Kyjevu spravodajské informácie.
Do júna 2026 dosiahli ruské straty podľa washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) zhruba 1,4 milióna, vrátane asi 450.000 mŕtvych. Do 3. júla bolo menovite identifikovaných viac ako 230.600 mŕtvych.
Plnoformátová vojna na Ukrajine už trvá dlhšie ako prvá svetová vojna alebo Veľká vlastenecká vojna. Moskva používa pre druhú svetovú vojnu od 22. júna 1941 (útoku Nemecka proti Sovietskemu zväzu) tento vlastný názov a vyhýba sa obdobiu svojho spojenectva s nacistickým Nemeckom po útoku na Poľsko 1. septembra 1939 a jeho rozdelení.
„Prebieha vojna, je to skutočná vojna,“ povedal Peskov v rozhovore s televíznym redaktorom Pavlom Zarubinom v programe Vesti. Pre plnoformátovú inváziu na Ukrajine od februára 2022 sa v Rusku doteraz oficiálne používa eufemizmus špeciálna vojenská operácia so skratkou SVO.
„Všetko sa to začalo ako špeciálna vojenská operácia. Pokračuje to však ako vojna, pretože za Kyjevom stoja Berlín, Paríž, Haag, Oslo a, žiaľ, aj Washington,“ dodal Peskov. „Pretože im pomáhajú zameriavať ciele prostredníctvom svojich satelitov a prostredníctvom celej svojej infraštruktúry im pomáhajú mieriť zahraničnými zbraňami na naše ciele,“ pripomenul s tým, že „za týchto okolností je kyjevský režim schopný všetkého.“
V marci 2022 bol ruský Trestný zákonník doplnený o článok 207.3 o „verejnom šírení vedome nepravdivých informácií o použití Ozbrojených síl Ruskej federácie“. Používa sa odvtedy pri trestnom alebo priestupkovom stíhaní ruských médií a obyvateľov, ak v spojení s konfliktom na Ukrajine používajú termín „vojna“ alebo „invázia“. Medzinárodné organizácie pre ľudské práva to kritizovali ako nástroj na potláčanie slobody prejavu.
Na pomoc brániacej sa Ukrajine Spojené štáty do januára 2026 vyčlenili približne 114,6 miliardy eur, Európa približne 270 miliárd eur. Vyplýva to z údajov Kielskeho inštitútu pre svetovú ekonomiku. Západní spojenci tiež poskytujú Kyjevu spravodajské informácie.
Do júna 2026 dosiahli ruské straty podľa washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) zhruba 1,4 milióna, vrátane asi 450.000 mŕtvych. Do 3. júla bolo menovite identifikovaných viac ako 230.600 mŕtvych.
Plnoformátová vojna na Ukrajine už trvá dlhšie ako prvá svetová vojna alebo Veľká vlastenecká vojna. Moskva používa pre druhú svetovú vojnu od 22. júna 1941 (útoku Nemecka proti Sovietskemu zväzu) tento vlastný názov a vyhýba sa obdobiu svojho spojenectva s nacistickým Nemeckom po útoku na Poľsko 1. septembra 1939 a jeho rozdelení.