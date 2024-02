Kremeľ popiera správu Reuters, že Putin ponúkal prímerie na Ukrajine

Moskva 14. februára (TASR) - Kremeľ v stredu poprel správu agentúry Reuters, že ruský prezident Vladimir Putin prostredníctvom sprostredkovateľov oslovil Spojené štáty s návrhom na prímerie na Ukrajine.



Na otázku, či je správa agentúry Reuters, podľa ktorej Rusko predložilo mierové návrhy, pravdivá, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu odpovedal: "Nie, nie je to pravda."



Agentúra Reuters v utorok zverejnila správu, že Kremeľ navrhol zmrazenie vojenských operácií na súčasných styčných líniách, pričom nechcel odstúpiť žiadne z ukrajinských území, ktoré ruská armáda obsadila a ovláda.



Ruské zdroje uviedli, že Putin v roku 2023 prostredníctvom sprostredkovateľov - vrátane arabských partnerov Moskvy na Blízkom východe - signalizoval Washingtonu, že je ochotný zvážiť prímerie na Ukrajine.



Podľa troch ruských zdrojov sa sprostredkovatelia stretli koncom roka 2023 v Turecku a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v januári telefonoval s Putinovým poradcom pre zahraničnú politiku Jurijom Ušakovom.



"Kontakty s Američanmi nikam neviedli," povedal agentúre Reuters pod podmienkou anonymity vysokopostavený ruský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami na prelome rokov 2023 a 2024.



Iný ruský zdroj uviedol, že Spojené štáty prostredníctvom sprostredkovateľov Moskve oznámili, že nebudú rokovať o možnom prímerí bez účasti Ukrajiny, a tak rozhovory neboli úspešné.



Aj tretí zdroj oboznámený s rokovaniami potvrdil, že "s Američanmi všetko zlyhalo."



Zdroj agentúry Reuters v USA uviedol, že medzi Moskvou a Washingtonom nedošlo k žiadnym oficiálnym kontaktom. Zdôraznil, že Spojené štáty nebudú viesť rozhovory s Ruskom týkajúce sa záujmov Ukrajiny bez účasti Kyjeva.



Rádio Sloboda (RFE/RL) pripomenulo, že správa Reuters nie je prvá, ktorá naznačuje, že ruský prezident vysiela USA nejaké signály o svojej pripravenosti na mierové rokovania.



Koncom januára aj tlačová agentúra Bloomberg citovala dva zdroje blízke Kremľu, podľa ktorých Putin vysiela Spojeným štátom signály o svojej pripravenosti rokovať o mieri na Ukrajine.



Predtým i americký denník The New York Times písal o Putinovej pripravenosti "zmraziť" konflikt na Ukrajine.



Všetky materiály sa zhodujú v tom, že Putinovou hlavnou podmienkou je zachovanie ruskej kontroly nad dobytými územiami.



O tom hovorí aj Putin, ktorý opakuje, že Rusko sa nevzdá "ziskov", ktoré dosiahlo na Ukrajine. Moskva zároveň obviňuje Kyjev a Západ zo sabotovania mierových rokovaní.



Putin vo februári 2022 vyslal na Ukrajinu tisíce ruských vojakov, čím po ôsmich rokoch konfliktu na východe Ukrajiny - medzi ukrajinskými jednotkami na jednej strane a proruskými silami a cih ruskými spojencami na strane druhej - spustil plnohodnotnú vojnu.



Ukrajina tvrdí, že bojuje o svoju existenciu. Západ Putinovu inváziu označuje za záber územia v imperiálnom štýle, ktorý spochybňuje medzinárodný poriadok ustanovený po skončení studenej vojny.