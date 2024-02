Kremeľ popiera, že by jeho vojaci na Ukrajine používali Starlink

Moskva 12. februára (TASR) - Kremeľ v pondelok deklaroval, že družicový internetový systém Starlink nebol certifikovaný na použitie v Rusku a nebol ani do Ruska oficiálne dodaný, preto ho nemožno používať.



Podľa agentúry Reuters hovorca Kremľa Dmitrij Peskov takto reagoval na tvrdenia ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR), ktorá v nedeľu uviedla, že ruské jednotky v okupovaných častiach Ukrajiny používajú Starlink.



Peskov to však vylúčil, pričom na brífingu pred novinármi objasnil: "U nás to nie sú certifikované systémy, preto sa to sem nemôže oficiálne dodávať a ani sa to oficiálne nedodáva".



Dodal, že Rusko by "možno nemalo zasahovať do diskusie medzi kyjevským režimom a podnikateľom (Elonom) Muskom," zakladateľom spoločností ako Tesla či vesmírneho projektu SpaceX.



Ukrajinská HUR cez víkend zverejnila správu, že Rusko v okupovaných oblastiach Ukrajiny využíva služby Starlink. Ako dôkaz zverejnila audiozáznam rozhovoru dvoch ruských vojakov z 83. útočnej brigády v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti.



HUR nešpecifikovala, koľko terminálov podľa nej Rusko má, ani ako ich mohlo získať. Hovorca HUR Andrij Jusov však povedal, že používanie Starlinku Rusmi sa stáva "systémovým".



Správy, podľa ktorých spoločnosť SpaceX predáva terminály Starlink Rusku, Musk vo svojom statuse na sieti X rozhodne odmietol ako "kategoricky nepravdivé".



"Pokiaľ vieme, ani jeden Starlink nebol predaný Rusku - priamo ani nepriamo," napísal na sociálnej sieti X.



Na podozrenia, že Rusko môže využívať terminály Starlink zakúpené cez sprostredkovateľov, Musk neodpovedal.



Spoločnosť SpaceX vo svojom statuse na sieti X napísala, že ak získa informácie, že terminály Starlink používa sankcionovaná alebo neoprávnená strana, prešetrí ich a v prípade, že sa podozrenie potvrdí, podnikne kroky na deaktiváciu daného terminálu.



Weby Defence One a Astra v súvislosti s touto kauzou informovali, že terminály Starlink by mohli byť do Ruska dodané cez Dubaj.



Podľa analýzy amerického denníka Wall Street Journal mohli ruskí vojaci získať vybavenie Starlink aj ukoristiť od ukrajinských vojakov počas bojov a pripojiť sa na družice.



Rusko od začiatku vojny na Ukrajine pracovalo na zamedzení prístupu Ukrajiny k satelitom Starlink, na ktoré sa ukrajinská armáda spoliehala pri svojej komunikácii.



Analytici "vesmírnej vojny" v rozhovoroch pre web Business Insider uviedli, že snahy Ruska o rušenie Starlinku zatiaľ neboli úspešné.