Kremeľ popiera, že by plánoval druhé kolo mobilizácie

Moskva 7. decembra (TASR) - Kremeľ neplánuje spustiť druhé kolo mobilizácie ruských záložníkov do bojov na Ukrajine a dodáva, že verejnosť by mala ignorovať "provokačné správy" šíriace sa v súvislosti s mobilizačnou činnosťou. V stredu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Kremeľ týmto vyhlásením reagoval na tvrdenia ruskej opozície a provojnových kanálov v aplikácii Telegram, ktoré tvrdia, že Rusko plánuje druhé kolo mobilizácie. Mohlo by sa tak stať už na začiatku budúceho roka.



Peskov vyzval Ruskov, aby dôverovali len oficiálnym komunikátom ruského ministerstva obrany a ignorovali "provokačné správy" zverejnené na sociálnych sieťach.



Sky News pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu ruských záloh. Minister obrany Sergej Šojgu na konci októbra oznámil zavŕšenie mobilizácie 300.000 záložníkov, vyhlásenej mesiac predtým.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalšie krajiny Západu však vyjadrili pochybnosti o ukončení mobilizácie a domnievajú sa, že povolávanie záložníkov do armády v skutočnosti stále prebieha. Podporuje to i fakt, že nebol vydaný oficiálny prezidentský dekrét o ukončení mobilizácie.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) upozorňuje, že Putin tiež prijal opatrenia, ktoré "zabraňujú mobilizovaným mužom a ich rodinám sťažovať sa na problémy spojené s mobilizáciou". Podpísal napríklad zákon, ktorý zakazuje manifestácie v blízkosti vládnych budov, univerzít, škôl, nemocníc, prístavov, vlakových staníc, letísk a kostolov.