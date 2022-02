Kremeľ popiera, že by Putin sľúbil nekonanie manévrov pri Ukrajine

Moskva/Kyjev 8. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nevie o prísľube prezidenta Vladimira Putina, že Rusko nebude organizovať nové manévre v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Takéto správy sa začali objavovať po Putinových rokovaniach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktoré sa konali 7. februára v Moskve.



Ako poznamenala agentúra Reuters, Kremeľ týmto vyhlásením "schladil" opatrne optimistické hodnotenie francúzskej strany, že vo vzťahoch s Moskvou došlo vďaka Macronovej návšteve k diplomatickému pokroku.



Macron je najvyššie postaveným západným lídrom, ktorý sa stretol s ruským prezidentom od chvíle, keď Moskva sústredila blízko ukrajinských hraníc viac ako 100.000 svojich vojakov. Západ tento krok Moskvy interpretuje ako možné prípravy na vojnu.



Putin a Macron v pondelok na tlačovej konferencii neoznámili žiadny prielom, ale jeden z francúzskych predstaviteľov, ktorý nechcel byť menovaný, novinárom podľa agentúry Reuters povedal, že Putin prisľúbil, že v blízkosti Ukrajiny neuskutočnia žiadne nové manévre. Podľa tohto zdroja Putin údajne prisľúbil aj stiahnutie ruských jednotiek z Bieloruska po skončení spoločných cvičení, ktoré sú naplánované v polovici februára.



Aj denník Financial Times s odvolaním sa na vlastné zdroje informoval, že prezidenti Ruska a Francúzska sa počas rokovaní v Moskve dohodli na deeskalácii situácie na Ukrajine. Putin pritom údajne prisľúbil stiahnutie až 30.000 vojakov z Bieloruska po spoločných rusko-bieloruských cvičeniach, ktoré sa uskutočnia od 10. do 20. februára, informovala agentúra Interfax.



Ani Putin, ani Macron však takúto dohodu na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní nespomenuli.



Peskov v utorok na brífingu vyhlásil, že medializované správy o akomkoľvek záväzku neuskutočňovať manévre v blízkosti hraníc s Ukrajinou "nie sú správne". Putin tiež nedal ani nový prísľub o tom, kedy ruské jednotky opustia Bielorusko. "Nikto nepovedal, že jednotky zostanú na území Bieloruska. Po cvičeniach sa vojaci vrátia na miesta trvalého nasadenia," vyhlásil v utorok Peskov.



Elyzejský palác neskôr na margo vyjadrení spomínaného nemenovaného francúzskeho predstaviteľa uviedol, že spomínal body, o ktorých Macron a Putin diskutovali, nie konkrétny nový prísľub ruského prezidenta, dodal Reuters.



Macron po ceste z Moskvy do Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, novinárom v lietadle povedal, že jeho rokovania s ruským prezidentom dosiahli cieľ, ktorým bolo deeskalovať krízu okolo Ukrajiny.



"Potrebovali sme zastaviť eskaláciu a otvoriť nové príležitosti. Tento cieľ bol dosiahnutý," citovala Macrona televízia BFM.