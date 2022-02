Kremeľ popiera, že by sa situácia v Čečensku vymykala spod kontroly

Moskva 3. februára (TASR) - Kremeľ vo štvrtok poprel, že by sa mu vymykala spod kontroly situácia v Čečensku, ktoré čelí kritike za porušovanie ľudských práv.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry Interfax súčasne potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin v stredu večer prijal čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.



Toto stretnutie sa konalo v čase eskalujúceho konfliktu medzi čečenským vedením a rodinou bývalého sudcu najvyššieho súdu republiky Sajdiho Jangulbajeva, ako aj s novinármi a ľudskoprávnymi aktivistami, ktorí sa postavili za túto prenasledovanú rodinu.



Agentúra Interfax dodala, že po tom, ako sa čečenský poslanec Štátnej dumy Adam Delimchanov prostredníctvom sociálnych sietí vyhrážal sudcovi a jeho príbuzným smrťou a krvnou pomstou, sa v stredu v Groznom uskutočnilo provládne zhromaždenie za účasti tisícov ľudí.



Jeho účastníci požadovali vydanie všetkých Jangulbajevovcov a likvidáciu nezávislého denníka Novaja gazeta a televízie Dožď, ktoré sa kauze venujú najviac.



Na otázku, či sa Putin bude zaoberať vyhrážkami voči novinárom, Peskov odpovedal, že to nevie s istotou povedať a že vlastne "na túto otázku nemá odpoveď".



Následne dostal podľa Interfaxu otázku, či sa Putin bojí Kadyrova. "Prečo by sa mal Putin báť predstaviteľa ruského regiónu?" spýtal sa Peskov s tým, že takejto otázke ani nerozumie.



Spravodajský web Meduza.io vo štvrtok napísal, že pobočka úradu pre ochranu zdravia spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) pre Čečensko neuloží trest za porušenie epidemiologických noriem na spomínanom mítingu v Groznom.



Úrad vysvetlil, že "organizátorov (tohto) spontánneho ľudového zhromaždenia nie je možné identifikovať, preto nemožno hovoriť o zodpovednosti právnickej osoby".



Koncom januára Jangulbajev, ktorý už niekoľko rokov žil mimo Čečenska - v ruskom meste Nižnyj Novgorod, odišiel aj s dcérou z Ruska.



Pre odchod sa rozhodol po tom, ako jeho manželku Zaremu Musajevovú zadržali a z Nižného Novgorodu odviezli maskovaní ozbrojení muži vydávajúci sa za príslušníkov čečenských bezpečnostných síl.



Musajevovú medzičasom v Čečensku obvinili z výtržnosti a najnovšie aj vzali do väzby, ako uviedol web Meduza.io.



Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jej zadržaní označil rodinu Jangulbajevovcov za "spolupáchateľov teroristov" a žiadal, aby boli zadržaní alebo zlikvidovaní, ak by kládli odpor.



Najnovšie v utorok zasa Kadyrov vyzval štáty, v ktorých sa Jangulbajevovci skrývajú, aby ich vydali Rusku - v opačnom prípade si to s nimi v týchto krajinách "vybaví hociktorý Čečenec".



Jangulbajevovi synovia, ktorí už dlhšie žijú v cudzine, spájajú prenasledovanie rodiny s tým, že jeden z nich, Ibrahim, bol správcom webu, ktorý otvorene kritizoval čečenské vedenie. Ďalší syn, Abubakar, je zasa právnikom v ľudskoprávnej organizácii Výbor proti mučeniu.



Koncom decembra oznámili zmiznutie svojich príbuzných v Čečensku aj viacerí ďalší čečenskí ľudskoprávni aktivisti alebo blogeri žijúci v zahraničí.



Ramzan Kadyrov počas svojej výročnej tlačovej konferencie koncom decembra o zmiznutí príbuzných svojich kritikov uviedol, že "únosy" pravdepodobne spáchali tí, ktorých blogeri a aktivisti svojimi tvrdeniami urazili. Dodal, že hodnoverné informácie o zmiznutí takýchto osôb nemá. "Ak existujú dôkazy, nech ich ukážu," vyhlásil.