Kremeľ popiera, že by tlačil na pochovanie Navaľného v tajnosti

Moskva 26. februára (TASR) - Kremeľ v pondelok označil za absurdné všetky tvrdenia, že na matku ruského opozičného politika Alexeja Navaľného údajne vyvíjal tlak, aby pohreb jej syna bol neverejný.



"Kremeľ s tým nemá nič spoločné. Kremeľ samozrejme nemôže vyvíjať nátlak. To sú ďalšie absurdné vyjadrenia (Navaľného) podporovateľov. Podľa mňa je takmer po všetkých (Navaľného kolegoch) vyhlásené pátranie a takmer všetci sú v zahraničí. Podľa toho treba pristupovať k ich vyjadreniam," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Agentúra DPA sa odvoláva na ruský Interfax.



Na otázku, či o vydaní tela matke rozhodoval Putin, Peskov odpovedal záporne. Vysvetlil, že je to vec "určitých služieb a procesov, ktoré prebiehajú v súlade s pravidlami o stanovenými pre takéto situácie".



Ruská Federálna väzenská služba (FSIN) pre Jamalskonenecký autonómny okruh oznámila Navaľného smrť na svojej webovej stránke 16. februára.



Jeho matke, ktorá na okamžite vycestovala Ďaleko za polárny kruh, bolo telo syna vydané až minulú sobotu. Dovtedy musela vyjednávať s úradmi a priamo Putinovi adresovala spolu so svojou nevestou Julijou niekoľko výziev, aby telo vydali príbuzným na pochovanie.



Ľudmila Navaľná tiež obvinila úrady, že na ňu vyvíjali tlak, aby syna pochovala len v rodinnom kruhu.



Okolnosti Navaľného smrti vo väzenskom tábore IK-3 (neoficiálny názov Polárny vlk) zostávajú nejasné. V úmrtnom liste je podľa Navaľného tímu uvedené, že zomrel prirodzenou smrťou.



Popredný ruský disident oslabený pokusom o otravu nervovoparalytickou látkou novičok a opakovaným väznením na samotke, podľa úradov odpadol pri cvičení na väzenskom dvore počas prechádzky. Zomrel napriek pokusom o resuscitáciu.



Zatiaľ nie je jasné, kde a ako bude Navaľnyj pochovaný. Jeho spolupracovníci zverejnili na sociálnych sieťach výzvu priaznivcom v Moskve a metropolitnej oblasti, aby im zasielali tipy na vhodné obradné siene. Predpokladá sa, že Navaľného pohreb sa uskutoční koncom tohto pracovného týždňa.