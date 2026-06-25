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Kremeľ popiera, že Rusko tlačí na Bielorusko pre vojnu na Ukrajine
Európske štáty popierajú tvrdenia Ruska, že sú zodpovedné za vojnu na Ukrajine, proti ktorej Rusko v roku 2022 spustilo rozsiahlu inváziu.
Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok poprel medializované správy, že Rusko v súvislosti s vojnou proti Ukrajine vyvíja tlak na Bielorusko a má v pláne využiť bieloruské územie na nové operácie na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil tieto tvrdenia za „absolútne nepravdivé,“ informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Peskov sa na stretnutí s novinármi vyjadroval k článku denníka Wall Street Journal, ktorý v stredu informoval, že Rusko chce Bielorusko využiť ako odrazový mostík na zintenzívnenie útokov na Ukrajinu a že Moskva hrozí znížením finančnej podpory, ak s tým Minsk nebude súhlasiť. Peskov však uviedol, že správa „nezodpovedá realite.“
Pripomenul, že Rusko a Bielorusko tvoria zväzový štát a realizujú celý rad spoločných projektov. „Máme s Bieloruskom najpokročilejšiu formu integrácie. Bielorusko je naším najbližším spojencom,“ uviedol.
Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin povedal, že napätie svojimi vyhláseniami a konaním vyvoláva Západ.
„Situácia pozdĺž našich hraníc je extrémne nestabilná a eskaluje. Za našimi hranicami sa posilňujú vojenské formácie NATO, modernizuje sa infraštruktúra, rozširujú sa vojenské rozpočty susedných štátov a politici robia ostré militaristické vyhlásenia,“ povedal Chrenin v prejave k dôstojníkom bieloruskej armády. Podľa Chrenina existujú snahy predĺžiť a rozšíriť vojnu na Ukrajine a zároveň zatiahnuť do tohto konfliktu aj Bielorusko.
Európske štáty popierajú tvrdenia Ruska, že sú zodpovedné za vojnu na Ukrajine, proti ktorej Rusko v roku 2022 spustilo rozsiahlu inváziu.
Reuters doplnil, že Bielorusko je strategicky dôležité pre všetky strany konfliktu, pretože je úzko spojené s Moskvou a má spoločné hranice s Ruskom, Ukrajinou a tromi členskými štátmi NATO.
Hoci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nevyslal bieloruské jednotky na Ukrajinu, aby tam bojovali po boku Ruska, dovolil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi použiť územie Bieloruska na inváziu na Ukrajinu a neskôr súhlasil s tým, že Rusko umiestni na bieloruskom území svoje jadrové rakety.
Bielorusko okrem toho vykonáva časté spoločné vojenské cvičenia s Ruskom a umožňuje Moskve využívať svoje základne a výcvikové priestory.
Hoci Rusko zohráva v bilaterálnych vzťahoch dominantnú úlohu, pri spracovaní ropy a zásobovaní svojho trhu palivami sa čoraz viac opiera aj o Bielorusko. Táto krajina disponuje dvoma veľkými rafinériami, ktoré spracúvajú ruskú ropu a následne dodávajú benzín, motorovú naftu či letecké palivo späť do Ruska.
Význam tohto dodávateľského reťazca v posledných mesiacoch vzrástol v dôsledku zintenzívnených ukrajinských útokov na ruské rafinérie, ktoré prispeli k problémom so zásobovaním pohonnými látkami v Rusku. Podľa zdroja agentúry Reuters sa v období od januára do mája železničné dodávky benzínu z Bieloruska do Ruska medziročne zvýšili takmer 13-násobne, zatiaľ čo dodávky motorovej nafty vzrástli približne trojnásobne.
Peskov sa na stretnutí s novinármi vyjadroval k článku denníka Wall Street Journal, ktorý v stredu informoval, že Rusko chce Bielorusko využiť ako odrazový mostík na zintenzívnenie útokov na Ukrajinu a že Moskva hrozí znížením finančnej podpory, ak s tým Minsk nebude súhlasiť. Peskov však uviedol, že správa „nezodpovedá realite.“
Pripomenul, že Rusko a Bielorusko tvoria zväzový štát a realizujú celý rad spoločných projektov. „Máme s Bieloruskom najpokročilejšiu formu integrácie. Bielorusko je naším najbližším spojencom,“ uviedol.
Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin povedal, že napätie svojimi vyhláseniami a konaním vyvoláva Západ.
„Situácia pozdĺž našich hraníc je extrémne nestabilná a eskaluje. Za našimi hranicami sa posilňujú vojenské formácie NATO, modernizuje sa infraštruktúra, rozširujú sa vojenské rozpočty susedných štátov a politici robia ostré militaristické vyhlásenia,“ povedal Chrenin v prejave k dôstojníkom bieloruskej armády. Podľa Chrenina existujú snahy predĺžiť a rozšíriť vojnu na Ukrajine a zároveň zatiahnuť do tohto konfliktu aj Bielorusko.
Európske štáty popierajú tvrdenia Ruska, že sú zodpovedné za vojnu na Ukrajine, proti ktorej Rusko v roku 2022 spustilo rozsiahlu inváziu.
Reuters doplnil, že Bielorusko je strategicky dôležité pre všetky strany konfliktu, pretože je úzko spojené s Moskvou a má spoločné hranice s Ruskom, Ukrajinou a tromi členskými štátmi NATO.
Hoci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nevyslal bieloruské jednotky na Ukrajinu, aby tam bojovali po boku Ruska, dovolil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi použiť územie Bieloruska na inváziu na Ukrajinu a neskôr súhlasil s tým, že Rusko umiestni na bieloruskom území svoje jadrové rakety.
Bielorusko okrem toho vykonáva časté spoločné vojenské cvičenia s Ruskom a umožňuje Moskve využívať svoje základne a výcvikové priestory.
Hoci Rusko zohráva v bilaterálnych vzťahoch dominantnú úlohu, pri spracovaní ropy a zásobovaní svojho trhu palivami sa čoraz viac opiera aj o Bielorusko. Táto krajina disponuje dvoma veľkými rafinériami, ktoré spracúvajú ruskú ropu a následne dodávajú benzín, motorovú naftu či letecké palivo späť do Ruska.
Význam tohto dodávateľského reťazca v posledných mesiacoch vzrástol v dôsledku zintenzívnených ukrajinských útokov na ruské rafinérie, ktoré prispeli k problémom so zásobovaním pohonnými látkami v Rusku. Podľa zdroja agentúry Reuters sa v období od januára do mája železničné dodávky benzínu z Bieloruska do Ruska medziročne zvýšili takmer 13-násobne, zatiaľ čo dodávky motorovej nafty vzrástli približne trojnásobne.