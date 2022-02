Kremeľ popiera zodpovednosť za počítačový útok na Ukrajinu

Moskva 16. februára (TASR) - Kremeľ v stredu odmietol tvrdenia, že nesie zodpovednosť za počítačový útok na Ukrajinu, ktorý sa odohral v utorok a vyradil z používania internetové stránky ministerstva obrany i ozbrojených síl, ako aj dvoch štátnych bánk.



"Ako sa očakávalo, Ukrajina zo všetkého naďalej obviňuje Rusko. Rusko nemá nič spoločné so žiadnymi počítačovými útokmi," vyhlásil v stredu podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Urobil tak po tom, čo Ukrajinské centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť pripustilo, že "nie je vylúčené, že agresor použil taktiku malých špinavých trikov, pretože plány na agresiu veľkých rozmerov mu nevychádzajú".



Agentúra UNIAN v stredu informovala, že ukrajinská polícia tieto počítačové útoky vyšetruje. Vo svojom vyhlásení uviedla, že weby, zasiahnuté masívnym útokom, začali fungovať v obvyklom režime okolo 19.30 h miestneho času. Potvrdila, že vo veci týchto ofenzívnych operácií v kybernetickom priestore začala trestné stíhanie.



Ukrajinské weby postihli počítačové útoky už aj v minulosti. Kyjev to označil za súčasť "hybridnej vojny" Ruska, ktoré však poprelo akúkoľvek účasť na týchto útokoch.



Koncom decembra 2021 denník The New York Times napísal, že Spojené štáty a Británia "v tichosti" vyslali na Ukrajinu špecialistov na počítačovú bezpečnosť, aby pripravili Kyjev na možné útoky z Moskvy. Podľa oboch krajín by Rusko mohlo spustiť počítačové útoky na ukrajinské energetické siete, bankový systém a "iné dôležité subjekty ukrajinskej ekonomiky a vlády".