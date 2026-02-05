< sekcia Zahraničie
Kremeľ poprel obvinenia, že Jeffrey Epstein bol ruský tajný agent
Tusk v utorok vyhlásil, že Varšava začne vyšetrovanie možných prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami a ich potenciálneho vplyvu na Poľsko.
Autor TASR
Moskva 5. februára (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že nechce strácať čas odpovedaním na otázky týkajúce sa nepodložených tvrdení západných médií a poľského premiéra Donalda Tuska, že zosnulý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein bol tajným ruským špiónom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Tusk v utorok vyhlásil, že Varšava začne vyšetrovanie možných prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami a ich potenciálneho vplyvu na Poľsko. Na podporu týchto obvinení však poľský premiér neposkytol žiadne dôkazy.
„Mám chuť o tomto tvrdení veľa vtipkovať, ale neplytvajme časom,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či bol Epstein ruským agentom.
Podľa ruských predstaviteľov sú tvrdenia o prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami zverejňované s jasným cieľom odvrátiť pozornosť od škandálu, ktorý odhalil pokrytectvo vplyvných mužov v USA a Európe.
Zo zverejnených spisov súvisiacich s Epsteinom vyplýva, že viackrát hovoril o svojom želaní stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, hoci neexistujú žiadne dôkazy, že k tomu niekedy došlo, vysvetľuje AFP.
Podľa Reuters je v spisoch Rusko spomenuté niekoľko tisíckrát. Najnovšia séria zverejnených dokumentov tiež odhaľuje Epsteinove rozsiahle snahy priviesť mladé ženy z Ruska do Európy a Spojených štátov.
Rôzne mediálne organizácie a blogeri tiež špekulovali, že Epstein bol agentom izraelskej spravodajskej služby Mosad alebo americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Žiadne legitímne dôkazy, že by zosnulý sexuálny delikvent pracoval pre akúkoľvek spravodajskú službu, však doposiaľ zverejnené neboli, dodáva Reuters.
Tusk v utorok vyhlásil, že Varšava začne vyšetrovanie možných prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami a ich potenciálneho vplyvu na Poľsko. Na podporu týchto obvinení však poľský premiér neposkytol žiadne dôkazy.
„Mám chuť o tomto tvrdení veľa vtipkovať, ale neplytvajme časom,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či bol Epstein ruským agentom.
Podľa ruských predstaviteľov sú tvrdenia o prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami zverejňované s jasným cieľom odvrátiť pozornosť od škandálu, ktorý odhalil pokrytectvo vplyvných mužov v USA a Európe.
Zo zverejnených spisov súvisiacich s Epsteinom vyplýva, že viackrát hovoril o svojom želaní stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, hoci neexistujú žiadne dôkazy, že k tomu niekedy došlo, vysvetľuje AFP.
Podľa Reuters je v spisoch Rusko spomenuté niekoľko tisíckrát. Najnovšia séria zverejnených dokumentov tiež odhaľuje Epsteinove rozsiahle snahy priviesť mladé ženy z Ruska do Európy a Spojených štátov.
Rôzne mediálne organizácie a blogeri tiež špekulovali, že Epstein bol agentom izraelskej spravodajskej služby Mosad alebo americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Žiadne legitímne dôkazy, že by zosnulý sexuálny delikvent pracoval pre akúkoľvek spravodajskú službu, však doposiaľ zverejnené neboli, dodáva Reuters.