Kremeľ poprel roztržku medzi vagnerovcami a armádou

Moskva 16. januára (TASR) - Kremeľ v pondelok poprel akýkoľvek konflikt medzi ruským ministerstvom obrany a žoldnierskou Vagnerovou skupinou a označil to za výmysel médií. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Napätie medzi vagnerovcami a rezortom obrany malo vyvolať v piatok ministerstvo, keď tvrdilo, že už dobylo ukrajinské mesto Soledar a nespomenulo úlohu vagnerovcov v bojoch.



Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa následne sťažoval na pokusy bagatelizovať úlohu a úspechy jeho žoldnierov. Rezort obrany potom v ďalšej aktualizácii pochválil "odvážne a nezištné činy" Vagnerovcov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok novinárom povedal, že Rusko považuje za hrdinov aj armádu, aj vagnerovcov. "Obe (skupiny) budú navždy v našej pamäti," uviedol Peskov.



"Čo sa týka akýchkoľvek konfliktov, ide najmä o produkty informačných manipulácií, aké niekedy vytvárajú naši protivníci, no niekedy sa aj naši priatelia správajú spôsobom, že týchto nepriateľov ani nepotrebujeme," povedal. Kritizoval tak proruské médiá za účasť na dezinformáciách o údajnej roztržke.



"Všetci bojujú za svoju krajinu, a tak to treba brať," dodal na margo oboch skupín.